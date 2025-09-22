Šis skanėstas iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paplito pasaulyje – kad jį pagamintų, kepyklos JAV pradeda dirbti paryčiais

Visus norinčius ji moko, kaip patiems pasigaminti plačiai pasaulyje paplitusių gardėsių – beigelių.
Jos beigeliai ruošiami pagal receptą iš pačios A.Laužikienės knygutės apie Molėtų krašto patiekalus „Nuo zacirkos iki lydekos“.
„Norėjau, kad Molėtų kraštas būtų atspindėtas ne vien per lietuvišką virtuvę, todėl pradėjau kepti ir žydiškus beigelius. Juk Molėtuose tarpukariu net 80 proc. miestelio gyventojų sudarė žydai“, – kalbėjo istorikė.
Gaminti beigelius A.Laužikienė išmoko pas garsiąją Telšiuose gimusią žydę Rivą Portnają.
„Bet ir pati prikišau nagus: per savo edukacijas darau ne tik žydiškus, bet ir lietuviškus beigelius“, – gamindama riestainius pasakoja istorikė.
Lietuviški beigeliai aprašyti pirmojoje lietuvių kalba išleistoje receptų knygoje – 1893 m. pasirodžiusioje Liudvikos Didžiulienės „Lietuvos gaspadinėje“. Joje aprašytas ir „žydiškų baronkų“ receptas. Tačiau tešla jau kiek patobulinta – pritaikyta lietuvių skoniui.
Žydiški beigeliai – tai miltai, mielės, šiltas vanduo, truputis aliejaus, druska – labai kuklus, netgi pasninkinis receptas. Už tai lietuviškų beigelių receptas pagal L.Didžiulienę – su sviestu, kiaušiniais, pienu.
„Žydai laikosi košerinio maisto taisyklių – kiaušinio ar pieno dažnai nededa. O lietuvių skoniui norėjosi sočiau, šiek tiek saldžiau. Nors šiaip beigelis neturėtų būti saldus – tai ne saldi bandelė“, – paaiškina A.Laužikienė.
Anksčiau beigeliai nebuvo maži – vieną suvalgai ir turėtų būti sotu, ypač jei dar kažko įdėta į vidų. Pavyzdžiui, žydai tradiciškai užsitepa kapotos silkės. Galima užsidėti ir kitokios žuvies, daržovių, varškės...
Tuo metu pagal lietuvių tradiciją imi beigelį ir valgai.
„Šie riestainiai paplitę visame pasaulyje, bet tai – litvakų – ir Lietuvos, ir Lenkijos žydų – maistas.
Tradiciškai beigelius valgo pusryčiams. Sako, kad Amerikoje beigelinės pradeda dirbti kone ketvirtą valandą ryto. Skaniausi beigeliai – tą pačią dieną, tad geriausia iškepti ryte ir nepalikti kitai dienai“, – pataria A.Laužikienė.
Stori kaip bandelės beigeliai su mažyte skylute viduryje nuo seniausių laikų būdavo kepami Lietuvoje ir Lenkijoje. Kartu su išeiviais išplito visame pasaulyje: dabar beigelinių yra ir Didžiojoje Britanijoje, ir JAV, ir Vokietijoje – kur tik nori. Anot istorikės, jie tapo greito maisto vizitine kortele.
O štai Izraelyje beigeliai – visai kitokie – ploni ir ilgi.
Sugalvojus patiems išbandyti namie pasigaminti beigelių, A.Laužikienė pataria: pirmąjį kartą reikėtų, kad kas parodytų, kaip juos ruošti – vien paklausius pasakojimo, vargiai išeis. „O jei pamatysite – ir namie puikiai padarysite“, – sako istorikė, Molėtų krašto tradicinių amatų centre vedanti edukacijas.
Bet ir sugadinti beigelius labai paprasta. „Kol išmokau, ne vieną kartą sugadinau, – neslepia Anželika. – Pavyzdžiui, perkilo tešla, per ilgai palaikei – beigeliai ir nebepasipučia, išsiploja į šonus. Viskas turi būti savo laiku ir savu tempu. Jeigu per ilgai miegosi, užsišnekėsi, gali ir neišeiti. Suktis reikia gana greitai.“
Kiek laiko kils tešla, priklauso nuo to, kur ją laikysite. Jei patalpoje temperatūra tik 12 ar 15 laipsnių šilumos, tešla gali ir visai nepakilti. Svarbu ir tai, ar mielės šviežios. Jeigu pasenusios, tešla gali ilgai nekilti.
Įprastai tam pakanka valandos. Po to tešlą reikia suminkyti, kad būtų tvirtesnė, o ne kaip pūkas. Tuomet – padalinti, suformuoti tešlos burbuliukus ir ne bet kaip juose padaryti skylutę. Ją pradurkite dviem pirštais ir kiek pratampykite. Jei riestainį susuksite tiesiog sujungdami du tešlos galus, beigelis taip gražiai nebepakils, nes lipindami tešlą ją suspausite.
„Beigelių įdomumas tas, kad juos reikia apvirti vandenyje. Padarai riestainį, jį dedi į verdantį vandenį: apverdi vieną pusę, paskui – kitą. Ištrauki, aptepi kiaušiniu, pabarstai pabarstukukais, ir kepi labai karštoje – apie 230 laipsnių orkaitėje – 10 minučių. Visiškai nesudėtinga“, – kalba A.Laužikienė.
Beigelius barsto sezamu, juodgrūde, aguonomis, keptais svogūniukais. „Žodžiu, kas skanu, tuo ir pasibarstai. Bet tradiciškai barstoma sezamu“, – patikslina edukatorė.
Tik kepdami būtinai žiūrėkite, kad paruduotų abi beigelio pusės.