Galite gerokai sutaupyti: ekspertas aiškina, ką privalo žinoti visi, turintys banko paskolą

Pasak jo, šis sprendimas būsto pirkėjams gali kainuoti šimtus ar net tūkstančius eurų per visą paskolos laikotarpį.
„Pasirinkimas tarp fiksuotos ir kintamos palūkanų normos lemia, kiek prognozuojamas ir stabilus bus mėnesinis mokėjimas per visą paskolos laikotarpį. Jei nėra aišku, kaip veikia kiekvienas sprendimas, kyla rizika susidurti su neplanuotu įmokų padidėjimu arba prarasti galimybę pasinaudoti palankiais palūkanų pokyčiais rinkoje“, – aiškina D.Burdaitis.
Įvertinkite savo finansinę padėtį ir rizikos toleranciją
Būsto paskolą Lietuvoje galima imti su kintamomis arba fiksuotomis palūkanomis – kiekvienas pasirinkimas turi ir privalumų, ir rizikų. Ekspertas paaiškina pagrindinius skirtumus.
Kintama palūkanų norma susideda iš banko nustatytos maržos ir EURIBOR rodiklio, kuris peržiūrimas kas 3, 6 arba 12 mėnesių. Tai reiškia, kad jei klientas pasirenka 6 mėnesių laikotarpį, visą pusmetį galioja ta pati palūkanų norma, o po to ji keičiama, pagal naujausią EURIBOR rodiklį.
„Kintamos palūkanos naudingos, kai rinkoje palūkanos mažėja, nes tuomet atitinkamai mažėja ir mėnesinė įmoka. Tačiau egzistuoja rizika, kad EURIBOR augimo laikotarpiu paskolos įmokos didės ir finansinė našta taps sunkesnė. Pasirinkus kintamą normą, svarbu įsivertinti savo pasirengimą prisiimti šią riziką ir galimybes padengti galimą kaštų augimą“, – pažymi „Citadele“ banko Lietuvos filialo vadovas.
Fiksuotos palūkanų normos veikia kitaip: užtikrina stabilų ir nekintantį mėnesinį mokėjimą pasirinktu laikotarpiu – dažniausiai 5 metams. Tai apsaugo klientą nuo staigių rinkos svyravimų ir leidžia tiksliau planuoti biudžetą. Tačiau fiksuota palūkanų norma pradžioje paprastai būna didesnė nei kintama.
Pavyzdžiui, kai EURIBOR mažėja, klientai, pasirinkę fiksuotas palūkanas, negali pasinaudoti mažesnių įmokų privalumu iki sutarto termino pabaigos. Jei norima palūkanų tipą pakeisti anksčiau arba atlikti dalį ar visą išankstinį paskolos grąžinimą, gali tekti sumokėti sutarties keitimo mokesčius.
„Fiksuotas palūkanas dažniausiai renkasi tie, kurie nori išvengti didelių įmokų svyravimų. Tačiau negalima tiksliai nuspėti, kuris sprendimas ilguoju laikotarpiu bus palankesnis, nes palūkanų dinamika yra kintanti. Reikia turėti omenyje, kad tokie staigūs EURIBOR svyravimai, kokius matėme prieš kelerius metus, yra išimtis, o ne norma“, – komentuoja D.Burdaitis.
Sprendžiant dėl fiksuotų ar kintamų palūkanų, ekspertas rekomenduoja įvertinti EURIBOR situaciją rinkoje, savo finansinį stabilumą ir galimybes, taip pat ilgalaikius planus, pavyzdžiui, šeimos pagausėjimą, pajamas ar darbo vietos pokyčius, persikėlimą ar planus parduoti turtą, kurie gali turėti įtakos paskolos mokėjimui.
Kokį EURIBOR rinktis?
Pasirinkus kintamas palūkanas, kitas dažnai kartu kylantis klausimas – kokį EURIBOR peržiūrėjimo terminą rinktis?
„Kai EURIBOR auga, patariama rinktis ilgesnį kintamos palūkanos laikotarpį, pavyzdžiui, 6 ar 12 mėnesių. Tai reiškia, kad paskolos įmoka liks tokia pati ilgesnį laiką, net jei rinkoje palūkanos pradės kilti. Tokiu būdu galima atidėti įmokų padidėjimą ir pasiruošti finansiniams pokyčiams.
Kai EURIBOR mažėja, naudingiau rinktis dažnesnę palūkanų peržiūrą – kas 3 mėnesius. Tai leidžia greičiau pasinaudoti mažėjančių palūkanų privalumais ir mokėti mažesnes įmokas. Trumpesnis laikotarpis suteikia lankstumo reaguoti į palūkanų kritimą ir ilgainiui sutaupyti“, – aiškina „Citadele“ banko Lietuvos filialo vadovas.
Palūkanų planą galima keisti ir po sutarties pasirašymo
Anot jo, saugiausia keisti palūkanų tipą ar peržiūros laikotarpį tuomet, kai artėja pasirinkto termino pabaiga, taip pat kai EURIBOR aiškiai keičia kryptį arba kai asmens finansinė situacija ir ilgalaikiai planai reikalauja didesnio stabilumo ar, priešingai, leidžia prisiimti daugiau rizikos.
„Pasirašant būsto paskolos sutartį reikia pasirinkti palūkanų tipą, tačiau vėliau šį pasirinkimą galima pakeisti. Bankai suteikia galimybę pereiti prie kito palūkanų tipo, laikantis sutarties sąlygų. Be to, galima keisti ne tik palūkanų tipą, bet ir kintamų palūkanų peržiūros periodiškumą“, – pažymi D.Burdaitis.
Jis atkreipia dėmesį, kad prieš keičiant palūkanų tipą ar peržiūros laikotarpį būtina pasikonsultuoti su banku, nes pereinant nuo ilgesnio prie trumpesnio laikotarpio, kai galiojanti EURIBOR norma yra žemesnė, klientui gali tekti padengti palūkanų skirtumą iki pakeitimo momento.