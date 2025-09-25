Investicija, kurią vadina sergančios ekonomikos termometru: fiksuojama rekordų pasiutpolkė
2025 m. rugsėjo 25 d. 08:48
Lrytas Premium nariams
Istorines aukštumas pasiekusi aukso kaina, regis, į iki šiol buvusį lygį nė neplanuoja grįžti ir žvalgosi toliau. Jei prieš kurį laiką tai galėjo pasirodyti tarsi fantazijos vaisius, tai šiandien 4000 ar 5000 JAV dolerių už Trojos unciją (apie 31,1 gramo) siekiantys rekordai jau atranda savo vietą ateities prognozėse. Už parduotą auksą gaunamos sumos atskleidžia, kad į rekordų pasiutpolkę reaguoja ir lietuviai.