„Sodra“ skelbia, kada spalį laukti pensijų ir kitų išmokų

Skelbiama, kad vaiko priežiūros išmoka į gyventojų kišenes turėtų įkristi spalio 15 d., o nedarbo – spalio 20 d.
Vaiko išlaikymo išmokos reikėtų laukti spalio 24 d.
Tuo tarpu šalpos išmokos gavėjus pasieks priklausomai nuo pristatymo būdo: per kredito įstaigas – spalio 13 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – spalio 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – spalio 10–26 d.
Išankstinės senatvės pensijos reikėtų laukti spalio 20 d., pensijų anuitetų – 24 d.
Taip pat primenama, kad ligos išmokos įprastai yra išmokamos per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, motinystės – per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo, o tėvystės – per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos. Ilgalaikio darbo – per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
Kalbant apie pensijų išmokėjimą, svarbu:
- Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
- Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
- Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. sausio 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Socialinio draudimo pensijos bus mokamos 7–12 mėnesio dienomis:
Swedbank:
- Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 9 d.
- Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – spalio 10 d.
- Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Radviliškio r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – spalio 13 d.
Artea (Šiaulių bankas):
- Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.
- Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 9 d.
- Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – spalio 10 d.
Luminor (buvęs DnB):
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 8 d.
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – spalio 9 d.
- Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 10 d.
SEB:
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 9 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 10 d.
- Urbo bankas, Citadele, Luminor (buvęs Nordea) – visose apskrityse – spalio 10 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – spalio 10 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
- Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – spalio 14 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – spalio 15 d.
- Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – spalio 16 d.
- Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – spalio 10–26 d.
- Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – spalio 10–26 d.