Aviacijos sektorius susiduria su iššūkiais: ar tai lems brangesnius skrydžius?

Kaip aviakompanijos prisitaiko prie šių pokyčių ir ar jie gali lemti ilgalaikį kelionių kainų augimą?
Dabarties iššūkiai
Lietuvoje aviakompanijos šiuo metu susiduria su panašiais iššūkiais kaip ir visoje Europoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Amsterdamo Schipholo oro uostas 2025 m. padidino mokesčius net 37 proc., o Lenkijoje gerokai išaugo rinkliavos, tai tiesiogiai paveikia ir skrydžius iš Lietuvos“, – situaciją pristato Milda Plepytė-Rainienė, Lietuvos turizmo asociacijos vykdomoji direktorė.
Jos teigimu, dėl augančių darbo jėgos kaštų kyla ir antžeminio aptarnavimo mokesčiai, o oro navigacijos rinkliavos didėja dėl investicijų į modernizaciją. Už oro navigacijos saugą ir koordinavimą Europoje atsakinga organizacija „Eurocontrol“ 2024 m. pakėlė vidutinį mokestį iki 70 eurų už skrydžio nuotolio vienetą.
„Šios rinkliavos taikomos visoms šalims, per kurias yra skrendama, ir kiekviena šalis nustato savo kainodarą. Vis tik ta kainodara labiausiai remiasi specialistų išlaikymu ir jų atlyginimais“, – kalba M. Plepytė-Rainienė.
Aplinkosauginis spaudimas
Europos Sąjunga stiprina aplinkosaugos politiką – pagal apyvartinių taršos leidimų (ETS) sistemą oro linijos moka vis daugiau už CO₂ emisijas, o nuo 2025 m. įsigalios „ReFuelEU Aviation“ direktyva, įpareigojanti vežėjus naudoti bent 2 proc. tvaraus aviacinio kuro (SAF).
„Šio kuro kaina yra 2–5 kartus didesnė nei įprasto Jet A-1, o gamybos pajėgumai vis dar riboti. Iki 2030 m. SAF dalis turės siekti 6 proc., o iki 2050 m. – net 70 proc., o tai reikšmingai keis visos industrijos kaštų struktūrą“, – atkreipia dėmesį M. Plepytė-Rainienė.
Ji tęsia, kad šie pokyčiai neišvengiamai paveiks ir bilietų kainas, ypač žemų kainų vežėjų segmente, kur kiekvienas papildomas mokestis turi didelę įtaką galutinei kainai.
Žmogiškieji ir techniniai ištekliai – trūkumo era
Aviacijos ekspertai pabrėžia, kad aviacijos sektoriuje darbo jėgos trūkumas išlieka kritinis. Trūksta pilotų, inžinierių, techninio aptarnavimo (MRO) specialistų – tai stabdo plėtrą ir didina veiklos kaštus.
„Pasaulinė aviacijos bendrovė CAE prognozuoja, kad iki 2032 m. pasaulyje reikės papildomai 1,3 mln. aviacijos darbuotojų, o tai reiškia, kad konkurencija dėl kvalifikuotų specialistų tik stiprės. Dėl šios priežasties kyla atlyginimai, o kartu ir paslaugų kainos, ypač techninio aptarnavimo srityje“, – sako Lietuvos turizmo asociacijos vykdomoji direktorė.
Kaip rašo „Reuters“, techninių išteklių trūkumas taip pat kelia iššūkių. Komercinių orlaivių gamintojai „Airbus“ ir „Boeing“ nespėja įvykdyti planuotų pristatymų – laukimo laikas naujam lėktuvui gali siekti ir 6–8 metus. Oro linijos priverstos ilgiau eksploatuoti senesnius lėktuvus, tai didina atsarginių dalių paklausą ir kelia komponentų kainas.
Pasaulinės strateginio konsultavimo įmonės „Bain&Company“ duomenimis, variklių techninio aptarnavimo laikas pailgėjo 35 proc. senesnėms kartoms ir daugiau nei 150 proc. naujoms. Ši situacija skatina augančią orlaivių techninio aptarnavimo paslaugų paklausą ir didina veiklos sąnaudas.
Kaip pažymi Inga Duglas, „GetJet Airlines“ direktorė, aviacijos sektorius susiduria su augančiomis sąnaudomis ir naujais reikalavimais, todėl ypač svarbus tampa lankstumas.
„Didėja oro uostų ir navigacijos mokesčiai, atsiranda nauji aplinkosaugos standartai, tačiau mūsų tikslas išlieka tas pats – pasiūlyti klientams geriausią kokybės, patikimumo ir kainos santykį. Džiaugiamės, kad būtent techninis „GetJet Airlines“ nepriklausomumas leidžia mums veikti efektyviai tokiomis rinkos sąlygomis“, – sako ji.
Ar keliautojų laukia pokyčiai?
Skrydžio bilieto kainą sudaro daugybė komponentų – nuo kuro ir navigacijos mokesčių iki oro uosto rinkliavų ir aptarnaujančio personalo kaštų. Vis tik išaugę aviaciniai mokesčiai jau dabar daro įtaką kelionių kainoms.
„Nuolat dedame visas pastangas, kad kainų pokyčius mūsų keliautojai pajustų kaip įmanoma mažiau. Vis dėlto, pastaruoju metu turizmo ir aviacijos sektorius susiduria su nauju iššūkiu – didėjančiais aviacijos mokesčiais, dėl to auga kelionių organizavimo savikaina“, – sako Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė.
Jos teigimu, dalį šios finansinės naštos kelionių organizatorius prisiėmė pats, tačiau pastaruoju metu fiksuojant drastišką kainų augimą, buvo peržiūrėta ir skrydžių kainodara.
Pasak M. Plepytės-Rainienės, aviacijos sektoriuje kainų ir mokesčių prognozavimas išliks sudėtingas ir ateityje – tai ir toliau lems geopolitiniai veiksniai, kuro kainų svyravimai, aplinkosaugos politika ir technologiniai pokyčiai.
„Vis tik bendros tendencijos rodo, kad aviakompanijų sąnaudos ir toliau augs, o tai lems palaipsnį ir kelionių kainų augimą“, – apibendrina Lietuvos turizmo asociacijos vykdomoji direktorė.
