Skelbia, kiek kitais metais augs pensijos, keisis ir vienišo asmens išmokos

2025 m. spalio 6 d. 15:57
Vidutinė senatvės pensija kitąmet ūgtels apie 80 eurų ir pasieks 750 eurų, o turintiems būtinąjį stažą –apie 90 eurų ir sudarys 810 eurų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).
Numatoma, kad 2026 m. vidutinė senatvės pensija sudarys 47,3 proc. vidutinio darbo užmokesčio atskaičius mokesčius, o vidutinė senatvės pensija, turintiems būtinąjį stažą, – 51,1 proc. vidutinio darbo užmokesčio atskaičius mokesčius.
Tuo metu vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis kitais metais pasieks 46,46 euro (šiemet – 42,29 euro).
„Dvidešimtoji Vyriausybė savo programoje yra numačiusi spartinti senatvės pensijų didinimą ir nustatyti socialiai priimtiną balansą tarp Socialinio draudimo rezervinio fondo perviršio dalies panaudojimo ir pensijų didinimo. Sieksime, kad šios nuostatos būtų įgyvendintos“, – pranešime teigė ministrė Jūratė Zailskienė.
Prognozuojama, kad kitais metais vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 proc., o vidutinė metinė infliacija sieks 3,2 proc.
2025 m. rugpjūčio mėnesio duomenimis Lietuvoje buvo apie 632 tūkst. senatvės pensijos gavėjų ir apie 8 tūkst. išankstinės senatvės pensijos gavėjų, vidutinė senatvės pensija siekia beveik 670 eurų, o vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu siekia 720 eurų.
Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti Vyriausybė ir Seimas.
