Turi žinių dėl sąskaitų už šildymą: labiausiai nenuskiltų šiems gyventojams

Biokuro kaina – mažiausia per trejus metus
Kaip atskleidžia Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys, šio šildymo sezono pradžioje biokuro kaina siekia 18,97 Eur/MWh.
„Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusius tris šildymo sezonus, kaina mažiausia“, – antradienį, spalio 7 d., LEA surengtuose žurnalistų pusryčiuose sakė Energetikos duomenų ir analizės centro duomenų analitikas Antanas Budraitis.
Aiškėja, kad praėjusį šildymo sezoną didžiausia biokuro kaina buvo sausį, tuomet ji siekė 25,64 Eur/MWh. Tuo metu 2023-2024 m. šildymo sezoną didžiausia kaina fiksuota gruodį ir sudarė 23,2 Eur/MWh.
Dėl sezoninio biokuro išpardavimo balandį biokuro kaina nukrito iki 16,42 Eur/MWh ir buvo mažiausia per tris buvusius šildymo sezonus.
Prognozuojama, kad jei žiema nebus šaltesnė ir stipriau neišaugs biokuro paklausa, kaina neturėtų pakilti į aukštesnį lygį nei buvo praėjusį šildymo sezoną. Vidutinė biokuro kaina 2024-2025 m. šildymo sezono metu spalio-balandžio mėnesiais siekė 20,8 Eur/MWh.
Mažiausia šilumos energijos kaina – Utenoje, didžiausia – Lazdijuose
Ryškėja pasikartojanti tendencija, kai prieš šildymo sezoną įmonės pradeda didinti šilumos kainas, o tik nedidelė dalis jas mažina.
Taip nutiko ir šiemet – tik du tiekėjai kainų nekeitė, tuo metu 33 jas padidino, o 14 sumažino.
Lyginant su praeitu rugsėju, ši spalį kaina labiausiai – 6,64 proc. (arba -0,67 ct/kWh) – sumažėjo Panevėžio r. Tam įtakos turėjo neigiama papildoma kainos dedamoji (-2,04 ct/kWh). Kaip pažymi LEA, pastaroji nustatoma laikinai, o tikslas – sugrąžinti ar padengti šilumos tiekėjui susidariusias perteklines ar nepadengtas sąnaudas.
Jonavoje kaina didėjo labiausiai – 19,2 proc. arba +1,32 ct/kWh. Pasak LEA, tai lėmė 11 proc. padidėjusi kintamoji kainos dalis (iki 4,29 ct/kWh) ir 13 proc. padidėjusi pastovioji kainos dalis (iki 5,31 ct/kWh).
Bendrai skaičiuojama, kad jau trejus metus mažiausių kainų Lietuvoje tiekėjai yra Utenoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Mažeikiuose. Mažiausia šilumos energijos kaina 2025 m. spalio mėnesį yra Utenoje (5,08 ct/kWh), o didžiausia – Lazdijuose (12,5 ct/kWh).
LEA išskyrė ir esminius kainų skirtumus lemiančius veiksnius. Tai – įmonės aptarnaujamų klientų skaičius, jų išsidėstymas, esama kuro struktūra ir jo įsigijimo kaina bei įmonės veiklos ir investicijų sąnaudos.
Vilnius – pigiausias tarp Lietuvos didmiesčių
Lyginant šalies didmiesčius, šis šildymo sezonas brangiausiai prasidėjo Kaune, o pigiausiai – Vilniuje. Atitinkamai, šilumos energijos kaina spalį čia siekia 7,25 ct/kWh ir 5,42 ct/kWh.
Likusiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – kainos išsidėsčiusios taip: 5,9 ct/kWh, 6,1 ct/kWh ir 6,28 ct/kWh.
Tiesa, kadangi tai tik pirmasis šildymo mėnuo, realus rezultatas pasimatys vėliau, akcentavo A.Budraitis.
„Reikia atkreipti dėmesį, kad Vilnius pasigamina apie 33 proc. reikiamos energijos. <...> Esminį poveikį kainai daro superkamos šilumos kaina“, – paaiškino duomenų analitikas.
Likusią dalį – 67 proc. – šilumos Vilnius superka iš nepriklausomų šilumos gamintojų, taip pat ir iš Vilniaus kogeneracinės jėgainės.
Taip pat aiškėja, kad šiemet spalį šilumos energijos kaina Vilniuje yra 21,4 proc. mažesnė nei Lietuvos vidurkis, kuris siekia 6,58 ct/kWh.
Kokių sąskaitų tikėtis?
Tiesa, nors skaičiai šiuo metu ir gali pasirodyti džiuginantys, nuo 2026 m. sausio 1 d. didėja PVM. Dėl iki šiol galiojančios lengvatos jis siekia 9 proc., tačiau nuo kitų metų lengvata naikinama ir PVM sieks 21 proc. Dėl to gali išaugti ir šildymo sąskaitos.
„Sausis bus pirmas mėnesis, kur sąskaita bus su 21 proc. PVM, o jau sąskaitos apmokėjimas bus vasario mėnesį“, – dėmesį atkreipė A.Budraitis.
LEA pateikia prognozę, kokių sąskaitų gyventojai gali tikėtis. Tiesa, prognozuojamas vidutinis sąskaitos dydis yra už 60 kv. m butą.
„Sąskaitos dydis senos statybos name sausio-vasario mėnesį padidės 11 Eur, kai tuo metu renovuotame namie – apie 5 Eur“, – skirtumą įvardijo duomenų analitikas.
Manoma, kad sąskaita per visą 2025-2026 m. sezoną už buto šildymą naujame arba renovuotame name išaugs 20 Eur. Jei praėjusį sezoną tokio namo savininkas sumokėjo apie 307 Eur, tai šį šildymo sezoną bendra suma turėtų augti iki 327 Eur.
Namo su mažąja renovacija savininkas už visą praėjusį sezoną mokėjo 518 Eur, o šiemet kaina turėtų didėti 33 Eur ir siekti 551 Eur.
Labiausiai nenuskiltų gyvenantiems senos statybos name. Jei 2024-2025 m. sezoną šildymo išlaidos sudarė 646 Eur, tai dabar jos didėtų 42 Eur – iki 688 Eur.
