Pirmą kartą istorijoje aukso kaina šoko į debesis

Prie šio tauriojo metalo kainos kilimo taip pat prisidėjo susirūpinimas, kad technologijų sektoriaus skatinamas rinkų kilimas, dėl kurio kai kurios vertybinių popierių rinkos pasiekė rekordines aukštumas, galėjo nueiti per toli, todėl pradėta kalbėti apie turto kainų burbulą.
Prekiautojai investavo lėšas į auksą visus metus, nuo metų pradžios jo kainą pakeldami daugiau nei 50 proc. Jų motyvai buvo įvairūs, pradedant pasauliniu ekonominiu neapibrėžtumu ir Donaldo Trumpo prekybos karu ir baigiant geopolitinėmis krizėmis.
Aukso patrauklumas šią savaitę dar labiau padidėjo dėl politinės sumaišties Prancūzijoje, kurios ministras pirmininkas atsistatydino, o prezidento Emmanuelio Macrono buvęs sąjungininkas ir ilgiausiai jo valdymo laikotarpiu premjero pareigas ėjęs premjeras paragino patį prezidentą atsistatydinti ir skelbti pirmalaikius rinkimus.
Auksas, kuris ilgą laiką buvo laikomas patikimu pasirinkimu neapibrėžtumo laikais, trečiadienį pasiekė 4006,68 JAV dolerių kainą, nepaisant to, kad pastarosiomis dienomis doleris sustiprėjo daugumos kitų valiutų atžvilgiu. Sidabro kaina taip pat vos keliais doleriais atsiliko nuo rekordinės.
Dalies JAV federalinės valdžios institucijų uždarymas investuotojų nerimą didina dėl to, kad atidėliojamas svarbių ekonominių duomenų skelbimas, įskaitant duomenis apie darbo vietas, o tai apsunkina Federalinės rezervų sistemos sprendimą dėl palūkanų normų.
Kol aukso prekiautojai augino aukso kainą, Azijos vertybinių popierių rinkos buvo santūresnės, nes ten kilo klausimų dėl šimtų milijardų dolerių, investuotų į dirbtinį intelektą.
Pranešimas, kad programinės įrangos bendrovės „Oracle“ pelno marža iš debesijos paslaugų buvo daug mažesnė nei tikėtasi, sukėlė nerimą prekybininkams, o visi trys pagrindiniai Volstrito indeksai nukrito iki neigiamų įverčių.
„Prekiautojai nelaukė paaiškinimo, jie tiesiog pradėjo mažinti savo investicijas. „Oracle“ istorija vakarėlio nesužlugdė, bet tikrai jį pritildė“, – rašė Tayloras Nugentas iš Nacionalinio Australijos banko.