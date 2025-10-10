Tūkstančiai lietuvių per mėnesį uždirba daugiau nei 10 tūkst. eurų – ką rodo „Sodros“ skaičiai

Tuo metu didžiausiai apdraustųjų grupei priklauso asmenys, kurių mėnesinė bruto alga yra nuo 1039 iki 2000 Eur, o Lietuvoje uždirbančiųjų minimalų atlyginimą – daugėja.
Kaip rodo „Sodros“ duomenys, 2025 m. rugpjūtį minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA) – 1038 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių – šalyje gavo 135 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pat laiku MMA siekė iki 924 eurų be mokesčių ir šį atlygį uždirbo 94,4 tūkst. gyventojų.
Kitąmet MMA turėtų augti. Nors Trišalėje taryboje sprendimas nebuvo priimtas, premjerė Inga Ruginienė pritaria Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui nuo kitų metų MMA didinti 115 eurų – iki 1153 eurų.
„Tiksli data, kada šis klausimas bus svarstomas Vyriausybėje, kol kas nėra nustatyta, tačiau neabejotinai tai bus padaryta artimiausiu metu“, – tikina premjerės patarėjas Algirdas Dobrovolskas.
Lietuvoje didelę darbuotojų grupę sudaro ir asmenys, uždirbantys 2001–3000 eurų mėnesinį atlyginimą. Jų yra 292,5 tūkst. Pernai tuo pat laikotarpiu jų buvo 270,5 tūkst.
Remiantis „Sodros“ duomenimis, 2025 m. rugpjūtį vidutinis teisėjų mėnesinis bruto atlyginimas siekė 6,2 tūkst. eurų, orlaivių pilotų – 5,9 tūkst. eurų, gydytojų specialistų – 5,3 tūkst. eurų, bendrosios praktikos gydytojai – 4,5 tūkst. eurų, teisės aktų leidėjai – 4,9 tūkst. eurų.