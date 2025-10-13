Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Verslas
Mano pinigai
2025 m. spalio 13 d. 16:45
Neregiu apsimetęs vyras per 50 metų gavo daugiau nei milijoną eurų išmokų
2025 m. spalio 13 d. 16:45
Neregiu apsimetęs vyras per daugiau nei 50 metų gavo daugiau nei milijono eurų vertės neįgalumo išmokas, pirmadienį, spalio 13 d., pranešė Italijos policija.
Daugiau nuotraukų (1)
70 metų vyras neseniai buvo pričiuptas dirbantis sode su pavojinga įranga ir vienas apsiperkantis turguje savo gimtajame mieste netoli Vičencos, pranešė policija.
Jam pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo sunkinančiomis aplinkybėmis.
sukčiavimas
neregys
Italija