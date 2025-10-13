Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasMano pinigai

Neregiu apsimetęs vyras per 50 metų gavo daugiau nei milijoną eurų išmokų

2025 m. spalio 13 d. 16:45
Neregiu apsimetęs vyras per daugiau nei 50 metų gavo daugiau nei milijono eurų vertės neįgalumo išmokas, pirmadienį, spalio 13 d., pranešė Italijos policija.
70 metų vyras neseniai buvo pričiuptas dirbantis sode su pavojinga įranga ir vienas apsiperkantis turguje savo gimtajame mieste netoli Vičencos, pranešė policija.
Jam pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo sunkinančiomis aplinkybėmis.
sukčiavimasneregysItalija

