Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasMano pinigai

Smulkiai išaiškino, kaip skaičiuos NT mokestį nepagrindiniam būstui: aiškėja konkretūs skaičiai

2025 m. spalio 13 d. 10:41
Lrytas.lt
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) gyventojams primena, kaip nuo kitų metų nepagrindiniam gyvenamosios paskirties būstui bus apskaičiuojamas nekilnojamojo turto (NT) mokestis.
Daugiau nuotraukų (2)
Akcentuojama, kad bus sudedamos visų nepagrindinių būstų mokestinės vertės.
Kiekvienai vertės daliai atskirai, pagal tai daliai nustatytus tarifus, bus taikomas progresinis tarifas.
Pateikiamas ir pavyzdys.
„Kai gyventojas turi kelis gyvenamosios paskirties NT objektus, kurių bendra mokestinė vertė – 0,5 mln. eurų, ir šis turtas nėra pagrindinis būstas. Tokio būsto 2026m. NT mokestis bus 1700 eurų“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skaičiavo asociacija.
Lrytas primena, kad naujas NT mokestis turėtų įsigalioti nuo 2026 m. sausio 1 d.
Pirmas būstas bus apmokestinamas nuo 450 tūkst. eurų „grindų“. Dėl konkrečios neapmokestinamos pirmo būsto vertės dydžio ir tarifų spręs savivaldybės – galės juos nustatyti intervale nuo 0,1 iki 1 proc.
Tuo metu visi ne pagrindiniai gyventojų NT objektai bus apmokestinami nuo 50 tūkst. eurų jų bendros vertės.
Kaip ir siūlė Finansų ministerija, 50-200 tūkst. eurų vertės turtui mokesčio tarifas sieks 0,2 proc., 200-400 tūkst. eurų vertės – 0,4 proc., 400-600 tūkst. eurų – 0,6 proc.
Turtui nuo 600 tūkst. iki 1 mln. eurų vertės bus taikomas 0,8 proc. tarifas, brangesniam nei 1 mln. eurų vertės – 1 proc. tarifas.
Skaičiuojama, kad iš šio ne pagrindinio būsto apmokestinimo per metus būtų galima surinkti iki 10 mln. eurų pajamų. Pajamos iš NT mokesčio pirmajam būstui bus skiriamos į savivaldybių biudžetus, iš likusių NT objektų – į Gynybos fondą.
Komercinis NT toliau bus apmokestinamas 0,5-3 proc. ribose, tarifus nustatant savivaldybėms.
nekilnojamojo turto (NT) mokestisBūstasBuhalterių ir auditorių asociacija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.