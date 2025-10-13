Smulkiai išaiškino, kaip skaičiuos NT mokestį nepagrindiniam būstui: aiškėja konkretūs skaičiai

Akcentuojama, kad bus sudedamos visų nepagrindinių būstų mokestinės vertės.
Kiekvienai vertės daliai atskirai, pagal tai daliai nustatytus tarifus, bus taikomas progresinis tarifas.
Pateikiamas ir pavyzdys.
„Kai gyventojas turi kelis gyvenamosios paskirties NT objektus, kurių bendra mokestinė vertė – 0,5 mln. eurų, ir šis turtas nėra pagrindinis būstas. Tokio būsto 2026m. NT mokestis bus 1700 eurų“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skaičiavo asociacija.
Lrytas primena, kad naujas NT mokestis turėtų įsigalioti nuo 2026 m. sausio 1 d.
Pirmas būstas bus apmokestinamas nuo 450 tūkst. eurų „grindų“. Dėl konkrečios neapmokestinamos pirmo būsto vertės dydžio ir tarifų spręs savivaldybės – galės juos nustatyti intervale nuo 0,1 iki 1 proc.
Tuo metu visi ne pagrindiniai gyventojų NT objektai bus apmokestinami nuo 50 tūkst. eurų jų bendros vertės.
Kaip ir siūlė Finansų ministerija, 50-200 tūkst. eurų vertės turtui mokesčio tarifas sieks 0,2 proc., 200-400 tūkst. eurų vertės – 0,4 proc., 400-600 tūkst. eurų – 0,6 proc.
Turtui nuo 600 tūkst. iki 1 mln. eurų vertės bus taikomas 0,8 proc. tarifas, brangesniam nei 1 mln. eurų vertės – 1 proc. tarifas.
Skaičiuojama, kad iš šio ne pagrindinio būsto apmokestinimo per metus būtų galima surinkti iki 10 mln. eurų pajamų. Pajamos iš NT mokesčio pirmajam būstui bus skiriamos į savivaldybių biudžetus, iš likusių NT objektų – į Gynybos fondą.
Komercinis NT toliau bus apmokestinamas 0,5-3 proc. ribose, tarifus nustatant savivaldybėms.
nekilnojamojo turto (NT) mokestisBūstasBuhalterių ir auditorių asociacija
Rodyti daugiau žymių