Klaipėda didina dalijamą paramą – skelbia, kurie gyventojai ja galės pasinaudoti

„Gimstamumas visoje šalyje ženkliai mažėja, todėl spręsdami šią problemą imamės lyderystės ir jau nuo sausio skirsime naujas paramas klaipėdiečių šeimoms. Jei dar prieš dešimtmetį materialinei paramai iš savivaldybės biudžeto buvo skirta kiek daugiau nei 106 tūkst. eurų, šiemet ši suma siekia 2 mln. eurų. Kartu įvairioms socialinėms grupėms teikiamų paramos rūšių skaičius išaugo nuo 9 iki 18“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Nuo 2026 m. pradžios gyventojai, kurie nepertraukiamai ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių yra deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, galės pasinaudoti naujomis savivaldybės teikiamomis išmokomis – nėščiosioms ir neišnešiotų kūdikių tėvams.
Taip pat keisis ir parama gimus vaikui – ji bus didesnė ir priklausys nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus. Išmokos bus skaičiuojamos pagal tuo metu galiojantį bazinės socialinės išmokos (BSI) dydį. Tai reiškia, kad jei šis rodiklis ateityje didės, kartu didės ir išmokų sumos. 2025 m. 1 BSI sudaro 70 eurų.
Vienkartinė materialinė parama bus skiriama nėščiai moteriai, kuri neturi teisės į motinystės išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Šios paramos dydis sieks apie 490 eurų (7 BSI). Gimus neišnešiotam naujagimiui (ankstukui) bus skiriama periodinė materialinė parama iki vaikui sukaks vieneri metai – apie 70 eurų (1 BSI) per mėnesį.
Dar viena naujovė – vienkartinė materialinė parama vaikui gimus priklausys nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus: gimus pirmajam vaikui – apie 210 eurų (3 BSI), antrajam – apie 280 eurų (4 BSI), trečiajam ir kiekvienam paskesniam – apie 350 eurų (5 BSI). Iki šiol visoms šeimoms buvo mokama vienoda vienkartinė išmoka – 221 euras. Ši savivaldybės biudžeto lėšomis teikiama parama yra papildoma prie valstybės skiriamos išmokos gimus vaikui, kuri šiuo metu sudaro 770 eurų (11 BSI).
Svarbu pažymėti, kad parama vaikui gimus ir gimus neišnešiotam naujagimiui bus skiriama tik tiems vaikams, kurie gimę po 2026 m. sausio 1 d. Parama nėščiai moteriai galės būti skiriama, jei 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos sueina po 2026 m. sausio 1 d.
Prašymus dėl materialinės paramos galima teikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės departamento Socialinių išmokų skyriuje pagal išankstinę registraciją pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val. Registruotis galima elektroniniu būdu savivaldybės svetainėje www.klaipeda.lt, skiltyje „Reikia paramos“ → „Išankstinė registracija“, taip pat adresu https://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 41 08 40, el. paštu parama.centras@klaipeda.lt arba atvykus į skyrių informacijos salėje.
Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos prospekto imtinai), bus aptarnaujami Taikos prospekte 52C, o pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos prospekto iki Rimkų gyvenvietės imtinai) – Laukininkų gatvėje 19A.
