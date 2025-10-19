Šią informaciją daugelis praleidžia pro akis: turite dvi dienas persigalvoti dėl paskolos be jokių pasekmių

Specialistai perspėja, kad didžiausia klaida – skolintis lyg nereikėtų grąžinti, o savo skolų istorijomis besidalinantieji atskleidžia, kad finansinės problemos į rimtus sunkumus gali išaugti labai greitai. Tiesa, daugeliui su šiomis problemomis ilgainiui taip pat pavyksta susitvarkyti, rašoma banko „Bigbank“ pranešime žiniasklaidai.
Istorijos, priverčiančios susimąstyti
Viena iš dažniausių priežasčių, dėl kurių įklimpstama į skolas, yra neapgalvoti finansiniai sprendimai: bandoma pasirodyti prieš draugus ir kolegas, pradedami neapgalvoti verslai ar tiesiog pinigai išleidžiami žalingiems įpročiams, pavyzdžiui, lošimams. Neatsakingai skolinamasi ar kartais su skolomis susiduriama ir dėl netikėtų įvykių, tokių kaip skyrybos.
Tokiomis istorijomis Lietuvos gyventojai dažnai dalinasi „Facebook“ grupėje „Advokato atsakymai / Teisininkų konsultacijos – nemokamai“. Jeigu paskolos buvo imamos šeimos poreikiams, skiriantis per pusę dalinamas ne tik turtas, bet ir turimos skolos, pavyzdžiui, paskola būstui. Dažniausiai skolininkų pajamos būna nevienodos, todėl vienam iš jų gali kilti sunkumų. Problemų taip pat dažnai kyla tuomet, kai skiriantis vienam iš tėvų tenka pradėti mokėti alimentus, – tai yra didelės papildomos išlaidos.
Dažnas bridimo į skolas atvejis prasideda nuo atsakingo skolinimosi, tačiau ilgainiui skolos gali tapti nevaldomos, jeigu bandoma derinti daugybę skirtingų įsipareigojimų arba jeigu prarandamas darbas.
Būtent tokia istorija lietuviškame forume pasidalino „Reddit“ vartotojas Top_Acanthisitta_837: „Skolų turiu jau nuo 2020 metų, o prieš pusę metų praradau viską: antrą pusę, darbą, išsikrausčiau iš Vilniaus – viskas pabiro ir buvau basas. Per tą laiką nesumokėjau sutartos sumos vienam bankui ir atidavė mane antstoliams. Turiu dvi skolas: vieną iš paskutinių pinigų stengiausi atiduoti, o kitos nemokėjau, bet bankui rašiau apie viską atvirai.“
Tiesa, banko „Bigbank“ Santykių su klientais valdymo departamento vadovas Lietuvoje Edvardas Arnatkevičius pastebi, kad Lietuvoje galioja Vartojimo kredito įstatymas, kuris įpareigoja kredito davėjus laikytis atsakingo skolinimo principų: „Vienas svarbiausių saugiklių yra reikalavimas, kad visų kliento turimų finansinių įsipareigojimų mėnesinė įmoka neviršytų 40 proc. jo tvarių mėnesio pajamų. Tiesa, skolos vis dar gali tapti neproporcingai didelės, jeigu sumažėja asmens pajamos, tačiau tokie atvejai retesni.“
Svarbiausia – asmeninė disciplina
Diskusijų apie skolas forumuose bei virtualiose grupėse gausu ne tik skausmingų istorijų, bet ir sėkmės pavyzdžių. Vartotojas Physical-Ad318 pasidalino savo strategija:
peržiūrėti, kur galima mažinti išlaidas;
rasti būdų padidinti savo pajamas dirbant savaitgaliais ar per įvairias platformas;
pasinaudoti įvairiais įrankiais ir galimybėmis, siekiant sumažinti savo paskolų kainą, pavyzdžiui, refinansuojant paskolas.
E.Arnatkevičius teigia, kad šie patarimai teisingi, bet svarbu ir vėl neįklimpti į skolas, kad ir kaip tai viliotų: „Na, o jeigu paslystama, reikia turėti omenyje, kad Lietuvoje kiekvienas, sudaręs vartojimo paskolos sutartį, turi 2 dienų apsisprendimo laikotarpį, per kurį, nenurodant priežasties, galima atsisakyti vartojimo paskolos sutarties, grąžinti pasiskolintą sumą ir nemokėti palūkanų bei mokesčių.
Per 14 dienų paskolą, nenurodant priežasties, galima grąžinti sumokant palūkanas, kai kurie kreditoriai tam siūlo net iki 60 dienų. Verta žinoti, kad net ir vėl pasiskolinus gyvenimas tikrai nesugriūva.“
Net ir esant labai prastai situacijai, raginama nepasiduoti ir pernelyg nenusivilti. Jeigu negalite laiku atlikti įmokos ar matote, kad dėl pasikeitusios finansinės padėties paskola jums sukels diskomfortą, bankas gali padėti susitvarkyti su dauguma sunkumų pasiūlydamas keisti įmokos mokėjimo dieną, atidėti įmoką ar netgi pasirinkti paskolos restruktūrizavimą – galimybę keisti paskolos įmokų išdėstymą, palengvinti jos grąžinimą.
Pradelstų mokėjimų sumai viršijus 25 minimalius mėnesinius atlyginimus (šiuo metu tokia suma siektų apie 25 950 eurų), galima kreiptis dėl fizinio asmens bankroto. Tiesa, jeigu skolininkas tapo nemokus dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ar lošimų, turi neišnykusį teistumą ar nuo ankstesnio bankroto dar nepraėjo 10 metų, teismas atsisakys kelti bankroto bylą.
E.Arnatkevičiaus manymu, asmeninį bankrotą rinktis verta tik ypatingais atvejais: „Kasmet tokia byla iškeliama maždaug 200 fizinių asmenų, tačiau bankrotas apsimoka tik tuomet, kai net ir stengiantis apmokėti skolas, jos nemažėja ar beveik nemažėja dėl didelių palūkanų. Fizinio asmens bankrotas – ilgas procesas, kuris trunka bent 3 metus, be to, jo metu skolos nėra tiesiog anuliuojamos, todėl jeigu yra galimybių skolas išsimokėti kitais būdais, reikėtų jas ir rinktis.“
