Lietuvos bankas keičia tvarką: mažina pradinio įnašo sumą
2025 m. spalio 24 d. 09:48
Lietuvos bankas (LB) atnaujino Atsakingojo skolinimo nuostatus (ASN), pagal kuriuos nuo kitų metų rugpjūčio pirmąjį būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas ne mažesnis kaip 10 proc. perkamo būsto vertės pradinio įnašo reikalavimas.
„Pradinio įnašo reikalavimas pirmo būsto pirkėjams mažinamas nuo 15 proc. iki 10 proc.“, – penktadienį žurnalistams teigė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.