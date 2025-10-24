Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
VerslasMano pinigai

Lietuvos bankas keičia tvarką: mažina pradinio įnašo sumą

2025 m. spalio 24 d. 09:48
Lietuvos bankas (LB) atnaujino Atsakingojo skolinimo nuostatus (ASN), pagal kuriuos nuo kitų metų rugpjūčio pirmąjį būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas ne mažesnis kaip 10 proc. perkamo būsto vertės pradinio įnašo reikalavimas.
Daugiau nuotraukų (3)
„Pradinio įnašo reikalavimas pirmo būsto pirkėjams mažinamas nuo 15 proc. iki 10 proc.“, – penktadienį žurnalistams teigė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Gediminas ŠimkusLietuvos bankaspradinis įnašas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.