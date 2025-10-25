Grįžo sena sukčių schema – gyventojus „medžioja“ net prekybos centruose

Incidentas Kėdainių „Norfoje“
Naujausia sukčių pasirodymo vieta – prekybos centras „Norfa“. Kaip socialiniame tinkle pasidalijo viena kėdainietė, prie jos priėjo jauna mergina ir pakišo pasirašyti spalvingą, dailiai apipavidalintą lapą. Jame buvo rašoma apie tariamos kurčnebylių sąjungos steigimą ir prašoma paremti šią iniciatyvą.
„Pasirašius kita grafa – duoti jai 20 eurų. Į klausimus neatsako, rodo – negirdi, nekalba“, – pasakojo moteris.
Supratusi, kad tai gali būti apgavystė, kėdainietė nusprendė kreiptis į parduotuvės darbuotojus. Išgirdusi tai, aukų rinkėja nieko nelaukusi paspruko iš parduotuvės. Prekybos centro darbuotoja patvirtino, kad parduotuvės patalpose jokie pinigų rinkimai yra griežtai draudžiami ir nelegalūs.
Gerai žinoma sukčiavimo schema visoje Lietuvoje
Šis atvejis Kėdainiuose – toli gražu ne pirmas. Apsimetėliai, renkantys aukas neįgaliesiems, ne kartą buvo pastebėti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose miestuose. Jų veikimo principas beveik visada identiškas.
Dažniausiai jie veikia judriose vietose – prekybos centruose, jų automobilių stovėjimo aikštelėse, centrinėse gatvėse. Priėję prie žmogaus, jie pateikia aplanką ar laminuotą lapą su suklastotos organizacijos logotipu (pvz., „Kurčių ir neįgalių vaikų regioninė asociacija“ ar pan.) ir prašo pasirašyti, o po parašo pirštu parodo į greta esančią grafą, kurioje nurodyta „rekomenduojama“ aukos suma – 10, 20 ar daugiau eurų.
Sukčiai į bet kokius klausimus nereaguoja, gestais rodydami, esą jie yra kurčnebyliai. Tačiau vos tik susiduria su atkaklesniu pasipriešinimu ar grasinimu iškviesti policiją ar apsaugą, dažniausiai greitai pasišalina.
Dažnai šie asmenys būna ne Lietuvos piliečiai ir priklauso organizuotoms grupėms, keliaujančioms po visą Europą.
Ką sako policija?
Policijos pareigūnai nuolat perspėja gyventojus ir ragina būti itin budriems. Jie primena, kad oficialios organizacijos taip aukų nerenka. Lietuvos kurčiųjų draugija ir kitos oficialios, legaliai veikiančios neįgaliųjų organizacijos ne kartą yra viešai pareiškusios, kad niekada nerenka aukų gatvėse ar prekybos centruose tokiu būdu. Parama renkama oficialiais kanalais: banko pavedimais, per specialias platformas ar renginių metu, turint visus reikiamus leidimus.
Policija ragina nepasiduoti spaudimui, mat sukčiai dažnai naudojasi žmonių gerumu ir gailesčiu. Nebijokite tvirtai pasakyti „ne“ ir tiesiog nueiti šalin.
Taip pat niekada neduokite grynųjų pinigų. Jei norite paaukoti, rinkitės patikimas, gerai žinomas organizacijas ir darykite tai oficialiais būdais.
Pamatę įtartinus asmenis, renkančius aukas, nedvejodami praneškite prekybos centro apsaugai arba skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112. Taip padėsite apsisaugoti ir kitiems.
Svarbu prisiminti, kad paaukodami tokiems sukčiams ne tik prarandate pinigus, bet ir menkinate pasitikėjimą realiomis organizacijomis, kurioms parama yra iš tiesų reikalinga.