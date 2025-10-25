Lietuviai Kalėdoms pinigų netaupys: atskleidė, kiek ketina išleisti dovanoms

Apklausos duomenimis, Kalėdoms šiemet išleisti mažiau nei pernai planuoja 15 proc., o daugiau nei pernai – 8 proc. šalies gyventojų. Maždaug kas trečias nurodė dar neapsisprendęs dėl planuojamo biudžeto, nes jis priklausys nuo ateinančių mėnesių išlaidų maistui ir būstui.
„Gyventojai jau pradeda planuoti ateinančias didžiąsias metų šventes ir nors dalis dar neturi numatę konkretaus biudžeto, matyti, kad lūkesčiai išlieka pozityvūs. Išankstinis planavimas labai sveikintinas: jis skatina apgalvotus, sąmoningus pasirinkimus, kurie kuria ilgalaikę vertę, leidžia neskubėti ir šventes pasitikti prasmingiau bei ramiau“, – sako „IKEA Lietuva“ rinkos vadovė Jolita Juodzevičienė.
Kalėdinių dovanų biudžetas augs
Apklausos duomenys rodo, kad nors šiemet dauguma šalies gyventojų Kalėdų dovanoms planuoja išleisti panašią sumą kaip 2024-aisiais, tačiau pastebima tendencija šias išlaidas didinti. Vienas iš keturių apklaustųjų (24 proc.) Lietuvoje šiemet ketina skirti dovanoms daugiau nei 200 eurų. Tai yra populiariausias pasirinkimas tarp Lietuvos gyventojų, panašiai kaip ir Estijoje. Beveik tiek pat – 22 proc. – planuoja išsitekti nuo 151 iki 200 eurų. O štai Latvijoje dažniausias šių išlaidų dydis siekia nuo 91 iki 100 eurų.
„Kalėdos yra svarbi šventė Lietuvoje, o apklausos rezultatai tik patvirtina, kad tradicija jų metu artimiesiems dovanoti dovanas išlieka – ji aktuali maždaug pusei Lietuvos gyventojų. Daugelis tų, kurie yra pasiryžę išlaikyti tą patį Kalėdų biudžetą ir daugiau jo skirti dovanoms, nusiteikę mažinti išlaidas kitiems, ne tokiems svarbiems pirkiniams“, – sako ji.
Didžiausias išlaidas kalėdinėms dovanoms Lietuvoje planuoja 30–59 metų gyventojai, o jaunesni, 18–29 metų, norėtų išleisti ne daugiau kaip 150 eurų.
Įtampos šaltiniai – dovanų paieškos ir biudžeto laikymasis
Daugiausia įtampos, kaip ir pernai, Lietuvos gyventojams kelia dovanų paieškos (31 proc.). Vis dėlto, žmonės jaučia kiek mažiau streso dėl dovanoms ir šventiniam pasiruošimui skirtų išlaidų nei praėjusiais metais– 25 proc. palyginti su 34 proc.
Tiesa, biudžeto laikymasis išlieka tarp šventinių iššūkių. Beveik pusė Lietuvos gyventojų teigia, kad praėjusiais metais jiems pavyko laikytis suplanuoto Kalėdų biudžeto, o maždaug kas penktas prisipažįsta jį viršijęs. Geriausiai su turimu biudžetu tvarkosi vyresnio amžiaus žmonės – pernai apie pusė jų neperžengė planuotų išlaidų ribų, o ketvirtadalis jaunesnių žmonių prisipažino išleidę daugiau, nei buvo planavę.
„Tikslus šventinių išlaidų planavimas išlieka svarbus gyventojams, o daugiausia dėmesio tam skiria jauni suaugusieji. Planavimas leidžia anksčiau pradėti taupyti ir išvengti didelės išlaidų naštos gruodį bei drąsiau pirkti dovanas. Bet daug kas pripažįsta, kad dėl to kyla papildomos įtampos, nes dalis žmonių galiausiai vis tiek viršija suplanuotą biudžetą“, – pastebi J. Juodzevičienė.
Internetinę apklausą apie Kalėdų šventimą IKEA užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. 2025m. rugsėjo mėnesį vykusioje apklausoje dalyvavo 1065 Lietuvos gyventojai. Baltijos šalyse iš viso apklausta daugiau kaip 3100 žmonių