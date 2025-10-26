Iš Lenkijos jau suplūdo sunkvežimiai su tuntais kapų žvakių: už vieną – ir po 10 eurų

Prekybos centro „Norfa“ vadovas Dainius Dundulis sako, kad penkerių metų laikotarpiu kapų žvakės šiek tiek brango, bet, lyginant su praėjusiais metais, kaina išliko beveik tokia pati, o į Lietuvos parduotuvių lentynas ši prekė atkeliauja iš Lietuvos ir Lenkijos tiekėjų.
„Jos, žinoma, daug kur gaminamos, bet mes perkam iš Lietuvos ir Lenkijos tiekėjų, o daugiausia žvakių asortimento yra gaminama būtent Lenkijoje, kiniškų retai pasitaiko – daugiau jų į mūsų rinką iš Kinijos atvežamos dekoratyvinės, ne kapų žvakės“, – portalui Lrytas teigė įmonės vadovas.
Pradėjo ruoštis anksčiau
Stebėdamas apyvartą, D. Dundulis pastebėjo, kad šiemet kapų lankymui žmonės pradėjo ruoštis kur kas anksčiau. „Jeigu pažiūrėsime spalio 1–2 savaitę ir palyginsime su praėjusiais metais, tai žvakių pirkimas šiemet buvo kone dvigubai didesnis, o mėnesio viduryje pardavimai padidėję apie 20 proc. ir galima sakyti stabilizavosi iki praėjusių metų lygmens“, – dėstė jis.
Visgi, anot pašnekovo, didžiausias kapų žvakių pirkimas bus paskutinėmis dienomis. Ir nors šiemet iš Lenkijos prekybos tinklas atvežė net 72 sunkvežimius žvakių ir įdėklų, kai kuriose parduotuvėse galiausiai jų gali pritrūkti.
Prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė sako, kad prekyba Vėlinių žvakėmis, dirbtinėmis bei ant kapų sodinti tinkamomis tikromis gėlėmis prasideda spalio pradžioje. Paprastai pirkėjai tiek žvakes, tiek gėles perka visą spalio mėnesį, tačiau didžiausi kiekiai parduodami būtent paskutinę spalio savaitę.
„Pastebime, jog šiais metais pirkėjai Vėlinėms ruošiasi aktyviau: žvakių parduodame apie 13 proc. daugiau nei praėjusiais metais, o dirbtinių gėlių kompozicijų – net 40 proc daugiau nei pernai tuo pačiu metu“, – sako ji.
Tuo tarpu prekybos tinklo „Rimi“ atstovė atkreipia dėmesį, kad kapų žvakių parduotuvėse galima įsigyti visus metus, tačiau artėjant Vėlinėms asortimentas išplečiamas, pasiūla tampa kur kas platesnė.
„Pastebime, kad pirkėjai pradeda domėtis žvakėmis vos tik joms pasirodžius prekybos salėse, tada ir pardavimai iškart suaktyvėja. Šiemet, lyginant su praėjusiais metais, susidomėjimas išaugo šiek tiek anksčiau – jau spalio pradžioje fiksavome augančius pardavimus“, – sako „Rimi“ Viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
„Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius sako, kad prekyba kapų žvakėmis lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse šiemet pradėta tokiu pačiu metu, kaip ir pernai – spalio pradžioje.
„Stebime, kad šiemet mūsų pirkėjai žvakes įsigyja panašiais kiekiais, kaip ir ankstesniais metais. Kasmet Vėlinių periodu visame prekybos tinkle parduodame apie 4,5 mln. kapų žvakių. Jeigu pažvelgsime į statistiką, tai matome, jog TOP3 miestai, kuriuose Vėlinių laikotarpiu nuperkama daugiausia kapų žvakių, yra Vilnius, Kaunas bei Panevėžys“, – sakė jis.
Prekybą platesnių kapams skirtų žvakių asortimentu prekybos tinklas „Lidl“ pradėjo spalio 6 dieną ir pastebi, kad pirkėjai gana aktyvūs.
„Pastebime, kad pirkėjai Vėlinėms jau ruošiasi ir gana aktyviai perka įvairias žvakes. Vėlinėms skirtų žvakių pardavimai, lyginant su pirmosiomis pardavimų savaitėmis ir pardavimais prieš Vėlines, išauga apie 5–6 kartus. Taip pat matome, kad pirkėjai itin aktyviai perka kapų žvakėms skirtus įdėklus“, – pažymi „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Pirkėjų pasirinkimas nesikeičia
Vienkartinių žvakių populiarumas išlieka itin didelis, tačiau pirkėjai po truputį renkasi ir tvaresnius sprendimus. Kaip pastebi L. Skersytė, pastaraisiais metais pirkėjai, rinkdamiesi žvakes ir kapų puošmenas, vis daugiau dėmesio skiria tvarumui.
Pavyzdžiui, vengiama plastikinių žvakių laikiklių, o vietoj jų naudojami daugkartiniai stiklo ar metaliniai indeliai, kuriuos galima pakartotinai panaudoti kitais metais, pakeitus tik pačios žvakės įdėklu. Kai kurie žmonės yra linkę laikytis tradicijų ir ieško klasikinių, baltų žvakių.
Tačiau, anot jos, yra ir tokių, kurie labiau linkę rinktis inovatyvius sprendimus – ilgesnio degimo žvakes, kurios užtikrina šviesą visą šventinį laikotarpį.
Kalbėdamas apie inovatyvius sprendimus, renkatis ilgesnio degimo ar saulės baterijomis kraunamas žvakes, D. Dundulis sako, kad kol kas tokius sprendimus renkasi labai maža dalis pirkėjų. Anot jo, populiariausias pasirinkimas – vienkartinės žvakės, taip pat daugkartinės stiklinės žvakės ir jų įdėklai.
„Pirkėjai vis dažniau keičia tik kapsulę, ieško ilgesnio degimo ir atsparumo vėjui“, – sakė jis.
Luka Lesauskaitė-Remeikė atkreipė dėmesį, kad pirkėjų įpročiai didmiesčiuose ir regionuose šiek tiek skiriasi.
„Vilniuje ir Kaune daugiau dėmesio sulaukia tvaresni ir dekoratyvesni sprendimai, pavyzdžiui, stiklinės daugkartinės žvakės ar ilgo degimo įdėklai. Regionuose dažniau pasirenkamos ekonomiškesnės, ilgo degimo žvakės ir įdėklai didesnėse pakuotėse“, – sakė ji.
Lentynose – ne vien pigios žvakės
Prekybos tinklai teigia, kad kapų žvakių kainos šiemet išliko beveik tokios pačios, kaip ir pernai, tačiau prekybos tinklo „Norfa“ vadovas D. Dundulis pastebi, kad per penkerius metus kainos tikrai augo.
„Per praėjusius penkis metus įvairių žvakių ir įdėklų kainos tikrai augo, bet lyginant su praėjusiais metais, jos išliko stabilios ir beveik nepakito“, – sakė jis.
Kaip teigė „Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis, pirkėjai gali rinktis skirtingo dydžio, degimo trukmės ir dizaino žvakių. Šiuo metu matoma išgausi tiek tradicinių, tiek tvaresnių – su įdėklais – žvakių paklausa. Pirkėjai „Norfose“ gali rinktis iš 18 rūšių kapų žvakių ir 4 dydžių įdėklų.
„Žvakių kainos svyruoja nuo 0,27 iki 9,59 Eur“, – sakė jis.
Prekybos tinklo „Maxima“ atstovas pažymėjo, kad prekybos centruose žvakių kainos yra išlikusios tokiame pačiame lygyje, kaip ir pernai.
Pigiausių plastikinių kapų žvakių kainos, anot T. Atraškevičiaus, prasideda nuo 0,18 Eur. Pirkėjams siūloma ir prabangesnių stiklinių žvakių, degančių kelias paras – jų akcijos kaina siekia 5–6 Eur.
Vis tik, pirkėjai dažniausiai renkasi kapų žvakes už vidutinę kainą, degančias iki 24 val. Tokių asortimente siūlomų žvakių kaina su „Ačiū“ kortele siekia 0,60 Eur ir 1,69 Eur.
„Pastebime, kad kasmet vis mažiau pirkėjų ieško pigiausio žvakių varianto, pirmenybę teikiant aukštesnei kokybei. Jau ne vienus metus populiariausios išlieka ilgai degančios skaidraus stiklo žvakės, jos sudaro didžiąją kapų žvakių asortimento dalį. Pagrindinis tokių žvakių išskirtinumas – ilgesnė liepsnos degimo trukmė ir didesnis atsparumas nepastovioms oro sąlygoms.
Ne ką mažiau populiarus pasirinkimas – kapų žvakių įdėklai. Pastarieji sudaro trečdalį viso kapų žvakių asortimento, o jų populiarumas kasmet sparčiai auga. Tai rodo, jog gyventojai atsižvelgia į praktiškumą, kai anksčiau įsigytas stiklo žvakes naudoja ne vieną kartą, pakeičiant įdėklą. Žvakių įdėklus pirkėjai, pasinaudoję „Ačiū“ kortele, gali įsigyti vos už 0,43 Eur.
Norintiems tvaresnės alternatyvos, asortimente pirkėjams siūlome ir LED žvakių. Nors tradicinės, tikra liepsna degančios žvakės išlieka pačiu populiariausiu pasirinkimu, elektrinės žvakės tampa vis populiaresniu pasirinkimu. Tokias dviejų rūšių žvakes galima rasti teminio Helovyno mėnesio prekių asortimente, jų kaina su akcija prasideda nuo 0,79 Eur ir siekia iki 0,89 Eur“, – dėstė jis.
Prekybos tinklo „Lidl“ atstovė Lina Skersytė sako, kad pirkėjai ypač atsižvelgia į žvakių kainas.
„Žvakių kainas šiais metais pavyko išlaikyti panašias kaip ir praėjusiais metais. Pavyzdžiui, 20 valandų degančią stiklinę kapų žvakę galima šiuo metu įsigyti už 0,55 Eur, 30 valandų degantį kapų žvakės įdėklą – už 0,43 Eur ir pan. Taip pat siūlome ir LED kapų žvakę su plazdančia balta liepsnele. Ši žvakė veikia su baterijomis, o jos kaina – 2,99 Eur“, – vardijo ji.
Nors kainų lygis šiemet iš esmės nesikeitė, prekybos tinklo „Rimi“ atstovė pažymi, kad kai kurių žaliavų kainos svyravo. Anot jos, populiariausio formato žvakės kaina šiemet panaši kaip ir pernai – apie 0,89–1,29 Eur, priklausomai nuo dydžio ir degimo trukmės, o prekybos centre „Iki“ pigiausias žvakutes su lojalumo kortele galės įsigyti vos už 17 centų. Kaip pažymi tinklo atstovė, brangesnių kaina gali siekti ir virš 6 eurų už didelę dekoratyvinę žvakę, kurios įdėklą galima keisti ne kartą.
Perka ne tik žvakes
Kartu su žvakėmis, anot prekybos tinklų atstovų, pirkėjai perka viržius, dirbtines kompozicijas ir gėles vazonėliuose. Pastaruoju metu vis dažniau renkamasi pirkti didesnius gėlių vazonus bei stambiažiedes chrizantemas – jų kaina „Maximoje“ su akcija prasideda nuo 1,99 Eur. Tarp populiariausių gėlių pasirinkimų Vėlinėms išlieka ir viržiai – jų vazonėlio kaina su akcija siekia 3,49 Eur.
Tiesa, dalis pirkėjų žvakes perka pakuotėmis po 6–12 vnt. Tiekėjai plečia asortimentą ir „žaliąsias“ alternatyvas, nes pirkėjų prioritetu tampa degimo trukmė ir praktiškumas, o ne vien kaina ar dizainas.
Šiuo laikotarpiu „Lidl“ pirkėjai dar domisi žiebtuvėliais ir degtukais, kurie reikalingi žvakėms uždegti. Pavyzdžiui, uždegėjo, tinkamo žvakėms uždegti kaina – 1.49 euro. Kalbant apie gyvas gėles, perkamos ne tik merkiamos chrizantemų puokštės, bet ir vazonėliuose, įvairūs viržiai, kiti rudeniniai augalai.