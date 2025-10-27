Skandalas dėl neteisėtų kapinių rinkliavų: gyventojai galės susigrąžinti už tai sumokėtus tūkstančius

Kaip pranešė interia.pl, Olštyno ir Varšuvos vaivadijų administraciniai teismai pripažino, kad dalis savivaldybių kapinių renkamų mokesčių yra neteisėti. Savivaldybės negali reikalauti pinigų už paslaugas, nesusijusias tiesiogiai su laidotuvėmis, tokias kaip kapo vietos padidinimas, papildomas palaidojimas ar ekshumacija.
Teigiama, kad Olštyno vaivadijos administracinis teismas patenkino vieno miesto gyventojo skundą, kuriuo buvo užginčytas 2023 m. miesto tarybos sprendimas. Teismas nusprendė, kad dalis rinkliavų – už infrastruktūros naudojimą, automobilių įvažiavimą į kapinių teritoriją ir kapo vietos padidinimą – prieštarauja galiojantiems įstatymams. Panašų verdiktą priėmė ir Varšuvos teismas, nagrinėjęs Radomo miesto tarybos nutarimą.
Pasak teismų, savivaldybės negali nustatyti mokesčių, kurie nėra tiesiogiai susiję su laidojimo paslauga. Tokie įkainiai, kaip mokestis už įvažiavimą, paminklo pastatymą ar urnos palaidojimą mūriniame kape, neturi įstatyminio pagrindo.
„Kiekvienas asmuo, sumokėjęs kapinių administratoriui už įvažiavimą, paminklo pastatymą ar urnos palaidojimą mūriniame kape, gali reikalauti pinigų grąžinimo, nes šie mokesčiai buvo imami be pagrindo“, – fakt.pl sakė advokatas Sebastianas Głogowskis, nagrinėjantis neteisėtų kapinių rinkliavų bylas.
Ekspertų vertinimu, tokios bylos gali paskatinti dešimtis savivaldybių peržiūrėti savo sprendimus, o tūkstančiai lenkų – pateikti prašymus dėl pinigų grąžinimo. Kai kurie miestai jau pradėjo rengti naujas kapinių tvarkos taisykles, atsižvelgdami į teismų išaiškinimus.
Lenkijos naujienų portalų žiniomis, teismų sprendimai kol kas nėra galutiniai, tačiau jie aiškiai apibrėžia principą: kapinių teritorijoje gali būti taikomi tik tokie mokesčiai, kurie tiesiogiai susiję su laidojimu ar kapo priežiūra.