Tarp stambiausių darbdavių didžiausias atlyginimas rugsėjį – banke

Antroje vietoje rugsėjį ir toliau buvo Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba – mediana bruto siekė 3,12 tūkst. eurų (rugpjūtį – 3,3 tūkst. eurų) ir per metus augo 5,1 proc.
Toliau – Klaipėdos universiteto ligoninė, rugsėjį mokėjusi 2,87 tūkst. eurų (2,9 tūkst. eurų) – augo 26,7 proc.
Tarp didžiausių darbdavių – Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, atlygio mediana buvo 2,82 tūkst. eurų (rugpjūtį – 2,9 tūkst. eurų) ir per metus augo 13,3 proc., taip pat „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) – rugsėjį mediana siekė 2,64 tūkst. eurų (2,66 tūkst. eurų), augo 7,5 proc.
Šalies bruto darbo užmokesčio vidurkis šiuo metu yra 2,375 tūkst. eurų, atlyginimo medianomis jį viršijo septynios stambiausios bendrovės.