Tarp stambiausių darbdavių didžiausias atlyginimas rugsėjį – banke

2025 m. spalio 28 d. 09:38
Didžiausią atlyginimo medianą bruto (prieš mokesčius) rugsėjį vėl mokėjo „Danske Bank“ padalinys Lietuvoje – 3,47 tūkst. eurų (rugpjūtį – 3,42 tūkst. eurų), per metus darbo užmokesčio mediana augo 11,1 proc., remdamasis „Sodros“ duomenimis skelbia portalas „Verslo žinios“.
Antroje vietoje rugsėjį ir toliau buvo Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba – mediana bruto siekė 3,12 tūkst. eurų (rugpjūtį – 3,3 tūkst. eurų) ir per metus augo 5,1 proc.
Toliau – Klaipėdos universiteto ligoninė, rugsėjį mokėjusi 2,87 tūkst. eurų (2,9 tūkst. eurų) – augo 26,7 proc. 
Tarp didžiausių darbdavių – Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, atlygio mediana buvo 2,82 tūkst. eurų (rugpjūtį – 2,9 tūkst. eurų) ir per metus augo 13,3 proc., taip pat „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) – rugsėjį mediana siekė 2,64 tūkst. eurų (2,66 tūkst. eurų), augo 7,5 proc. 
Šalies bruto darbo užmokesčio vidurkis šiuo metu yra 2,375 tūkst. eurų, atlyginimo medianomis jį viršijo septynios stambiausios bendrovės.
