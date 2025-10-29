Konferencija
Paaiškėjo, kiek Vokietijoje didės minimali alga

2025 m. spalio 29 d. 18:53
Vokietijos vyriausybė pritarė minimalios algos didinimui. Minimali alga bus didinama dviem etapais: metų sandūroje ji išaugs nuo dabar 12,82 euro už valandą iki 13,90 euro, o nuo 2027 m. sausio 1 d. dar kils iki 14,60 euro. Iš viso minimali alga bus padidinta 13,9 proc., ir tai yra didžiausias padidėjimas nuo minimalios algos įvedimo prieš dešimt metų.
Nepriklausoma Minimalios algos komisija birželį rekomendavo padidinti minimalų atlyginimą, ir vyriausybė dabar tai įgyvendino. Pasak Federalinės darbo ministerijos, minimalios algos padidėjimą pajus 6 mln. darbuotojų.
Padidinus algą dviem etapais, milijonai darbuotojų už savo darbą gaus apčiuopiamai daugiau pinigų, o įmonės augančius kaštus galės atsakingai padalyti per dvejus metus, sakė darbo ministrė Bärbel Bas.
Tai esą „svarbus žingsnis, siekiant didesnio teisingumo ir pripažinimo tų, kurie kasdien neleidžia mūsų šaliai sustoti“. Beveik 14 proc. padidinimas yra „didžiausias socialinių partnerių sutartas darbo užmokesčio padidinimas nuo minimalios algos įvedimo“, pabrėžė ministrė.
Opozicija tuo tarpu kritikavo minimalios algos didinimą kaip nepakankamą. „13,90 euro minimali (valandinė) alga 2026 m. yra pernelyg maža“, – sakė Žaliųjų frakcijos vicepirmininkas Andreas Audretschas. „Dirbantys žmonės turi galėti ne tik išgyventi, bet ir gerai gyventi“, – akcentavo jis.
