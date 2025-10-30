Geriausia alga Klaipėdoje: uždirbo daugiau nei premjerė

Tarp uostamiestyje registruotų bendrovių pagal šį rodiklį pirmauja statybų ir kitų veiklų įmonių valdymo bendrovė „RNDV Holding“. Devyniems jos darbuotojams išmokėta vidutiniškai po 9,6 tūkst. eurų iki mokesčių.
Remiantis fondo skaičiuokle, į rankas tai būtų apie 5,8 tūkst. eurų.
Lietuviško kapitalo bendrovė pagal mokamos algos vidurkio dydį Lietuvoje buvo 36 vietoje.
39 vietą užėmė „Memelio miesto“ projektą Klaipėdoje vystanti bendrovė „Stemma group“. Kaip rodo vieši „Sodros“ duomenys, vidutinis atlyginimas šioje įmonėje viršijo 9,4 tūkst. eurų iki mokesčių, jis išmokėtas penkiems darbuotojams.
Klaipėdoje uoste veikianti specializuota statybinės technikos ir medžiagų gamintoja „Terra infrastructure“ penkiems savo darbuotojams už darbą rugsėjį išmokėjo po 8,8 tūkst. eurų iki mokesčių.
Tai 50 pagal dydį atlyginimas šalyje rugsėjį.
„Terra infrastructure“ užsiima statybinių darbo mašinų ir įrengimų su įranga, skirtų uosto ir specialių požeminių statinių statybai, pardavimu bei nuoma, taip pat uosto krantinių ir pamatų remonto bei kitų statybinių medžiagų pardavimu.
Kontrolinį įmonės akcijų paketą valdo Vokietijos įmonė „Terra infrastructure GmbH“, dalį – Klaipėdos uoste veikianti „Klaipėdos terminalo grupė“.
Trys didžiausius atlyginimus mokėjusios Klaipėdos įmonės aplenkė Lietuvos Vyriausybę – pagal jos pateikiamus duomenis, premjerė trečiąjį šių metų ketvirtį uždirba 8,7 tūkst. eurų iki mokesčių.
Tuo metu tarp Lietuvoje pagal rugsėjį išmokėtų atlyginimų vidurkius pirmavo Vilniaus programinės įrangos kūrėja „Planner5D“, kurios 19 darbuotojų algų vidurkis siekė 38,7 tūkst. eurų.
Krovinių pervežimo verslą valdanti „Girteka group“ penkiems darbuotojams išmokėjo po 37,9 tūkst., o žemės ūkio ir maisto pramonės įmones – tarp jų ir Klaipėdos LEZ veikiančią „Mestilla“ – valdanti „Akola group“ (21 darbuotojas) – po 25,9 tūkst. eurų.
Atlyginimų vidurkiai Lietuvoje skaičiuojami įvertinus visą ir ne visą kalendorinį mėnesį dirbusių žmonių draudžiamąsias pajamas.
