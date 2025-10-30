Pasitikrinkite: savaitgalį šie bankų padaliniai nedirbs, nevykdys ir kai kurių mokėjimų

„Luminor“
„Luminor“ informuoja klientus apie pakitusį klientų konsultavimo centrų ir skambučių centro darbo laiką spalio 31 bei lapkričio 1 dienomis.
Kaip rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime, spalio 31 d., penktadienį, Šiaulių prekybos centre „Akropolis“ veikiantis klientų konsultavimo centras dirbs įprastu laiku – nuo 10 iki 21 valandos. Kitų miestų „Luminor“ klientų konsultavimo centrai šią dieną veiks viena valanda trumpiau nei įprasta, o skambučių centras klientams bus pasiekiamas nuo 8 iki 20 valandos.
Tuo metu lapkričio 1-ąją, šeštadienį, Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras taip pat dirbs nuo 10 iki 21 valandos, tačiau kiti klientų konsultavimo centrai nedirbs. Skambučių centras šią dieną klientų nekonsultuos, tačiau, esant būtinybei užblokuoti mokėjimo kortelę, tai bus galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444.
„Luminor“ ragina klientus iš anksto suplanuoti vizitus į klientų aptarnavimo centrus bei reikalingus bankinius veiksmus ir primena, kad daugelį paslaugų galima patogiai atlikti naudojantis interneto banku arba mobiliąja programėle bet kuriuo paros metu. Vietiniai ir tarptautiniai pavedimai šiuo laikotarpiu bus atliekami įprasta tvarka.
„Artea“
„Artea“ banko projektų vadovė Ieva Marija Černiauskaitė informavo, kad lapkričio 1 ir 2 d. dirbs tik šie prekybos centruose esantys banko skyriai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“, Šiaulių PC „Saulė“ ir PC „Tilžė“. Jie dirbs įprastai.
O Visų Šventųjų dienos išvakarėse, spalio 31 d., ne prekybos centruose esantys skyriai dirbs valanda trumpiau nei įprastai, tuo metu lapkričio 1 ir 2 d. – nedirbs.
Vėlinių ir Visų Šventųjų dieną nedirbs ir nuotolinis klientų aptarnavimo centras. Svarbu pabrėžti – jeigu praradus mokėjimo kortelę, reikėtų nedelsiant skambinki +370 610 44447 ir ją blokuoki. Tą galima padaryti bet kuriuo paros metu, taip pat ir šventinėmis dienomis.
Taip pat informuojama, kad lapkričio 1–2 d. bus vykdomi tik momentiniai mokėjimai į visų prie momentinių mokėjimų sistemos prisijungusių bankų sąskaitas. SEPA ir kitų tipų tarpbankiniai pervedimai, pateikti 2025 m. spalio 31 d. po 16 val., bus įvykdyti lapkričio 3 d.
„Swedbank“
„Swedbank“ atstovas spaudai Gytis Vercinskas pranešė, kad šį savaitgalį banko padaliniai nedirbs.
Tuo metu konsultacijų telefonu centras per Vėlinių savaitgalį dirbs kaip įprastai dirbama vakarais bei sekmadieniais, kuomet klientams suteikiamos būtiniausios paslaugos. Pavyzdžiui, prarastos kortelės ar prisijungimo priemonės blokavimas, draudimo žalos registravimas.
SEB bankas
SEB banko komunikacijos projektų vadovė Leontina Lesauskaitė sako, kad lapkričio 1–2 d. „Akropolio“ skyrius Vilniuje dirbs įprastu darbo grafiku: šeštadienį, lapkričio 1 d., 10.00–18.00 val., o sekmadienį, lapkričio 2 d., 10.00–16.00 val.
Kiti SEB banko skyriai savaitgaliais nedirba, tačiau visą parą veikia banko savitarnos zonos – bankomatai, kuriuose galima pasiimti grynųjų arba įnešti grynuosius į sąskaitą.
Klientai gali skambinti telefonu dėl sukčiavimo atvejų, taip pat kortelių ar interneto banko blokavimo, ir, aišku, naudotis interneto banku ar mobiliąja programėle.