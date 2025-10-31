Artimųjų atminimas – iššūkis piniginei: kapavietės įrengimas gali prilygti automobilio kainai

Pasak paminklų gamintojų „Vienuolių akmenys“ vadovo Edvardo Norkūno, požiūris į kapavietės įrengimą per pastaruosius metus stipriai pasikeitė. Standartinius paminklus keičia individualūs projektai, kuriais siekiama atspindėti velionio asmenybę.
„Jei anksčiau standartinės vienvietės kapavietės įrengimas kainuodavo apie 2000–3000 eurų, o dvivietės – 3000–5000 eurų, dabar vis daugiau žmonių renkasi unikalius sprendimus. Tokių projektų vertė neretai siekia 10 000 eurų ar net daugiau. Tai jau ne tik paminklas, o ilgaamžis meno kūrinys, kuriuo siekiama įprasminti artimojo atminimą“, – teigia specialistas.
Skubantys moka dar daugiau
Būtent prieš pat Vėlines jaučiamas didžiausias spaudimas – suspėti laiku, padaryti „gražiau“ ir neatsilikti nuo kitų. Tačiau, anot finansų ekspertės, skolinimosi bendrovės „Vivus Finance“ vadovės Giedrės Štuopės, emocijos ir skuba yra patys prasčiausi finansų patarėjai.
„Ruduo ir taip finansiškai jautrus metas: prasideda šildymo sezonas, auga komunalinės išlaidos. O artėjant Vėlinėms prisideda ir emocinė įtampa – noras pasirūpinti artimųjų kapais dažnai persipina su jausmu, kad reikia neatsilikti nuo kitų, o kartais net ir išleisti daugiau, nei galime sau leisti. Deja, paskutinės minutės sprendimai beveik visada kainuoja brangiau. Skubiems užsakymams meistrai taiko aukštesnius įkainius, brangiau kainuoja medžiagos ir yra kur kas mažiau laiko įvertinti finansines galimybes. Todėl žmonės neretai išleidžia daugiau, nei planavo“, – sako ji.
Sprendimas – ne didesnis paminklas, o protingas planavimas
Ieškant sprendimų paminklams, vis dažniau vertinama ne tik estetika, bet ir ilgaamžiškumas. Be to, nors dar pasitaiko pavienių atvejų, gyventojai vis rečiau ateina su prašymu sukurti antkapį „kaip pas kaimyną“.
„Žmonės tapo sąmoningesni – jiems rūpi, kad paminklas išliktų patvarus, kad medžiagos nereikalautų daug priežiūros. Vis dažniau klientai nori išgirsti mūsų rekomendacijas, domisi akmens kilme, atsparumu šalčiui ar spalvos ilgaamžiškumu. Tai rodo, kad kapavietės įrengimas vis labiau suvokiamas kaip ilgalaikis projektas, o ne skubotas pareigos atlikimas prieš Vėlines ar noras pasilyginti su kitais“, – pastebi paminklų gamintojas.
Pasak finansų ekspertės, kapavietės įrengimas turėtų būti suprantamas ne kaip spontaniškas pirkinys, o kaip ilgalaikė investicija į šeimos atminimą, kuriai reikia ruoštis iš anksto.
„Racionaliausia darbus planuoti ne rudenį ir tikrai ne paskutinę minutę, o pavasarį ar vasarą. Tuomet galima ramiai palyginti skirtingų meistrų kainas, apgalvoti dizainą ir, svarbiausia, pasiruošti finansiškai. Net ir nedidelė kas mėnesį atidedama suma per pusmetį gali virsti solidžiu pradiniu įnašu, kuris sumažins finansinę naštą“, – pataria ji.
Taip pat prideda, jog taupymas nebūtinai turi būti sudėtingas procesas – užtenka atsisakyti kelių impulsyvių pirkinių, nenaudojamų prenumeratų ar kitų nebūtinų daiktų.
„Pavyzdžiui, jei turite praėjusį sezoną dėvėtą ir puikiai tebeatrodantį megztinį, ar tikrai verta investuoti į naują? Tas pats ir su elektronika – jei jūsų telefonas veikia be trikdžių, ar tikrai reikia naujausio? Sutaupytus pinigus atsidėjus, per šešis mėnesius nesunkiai galima sukaupti kelis šimtus ar net tūkstantį eurų ir juos investuoti į artimojo atminimo įamžinimą“, – pataria G. Štuopė.
Jei vis dėlto lėšų trūksta, prieš priimant bet kokį finansinį sprendimą ekspertė ragina atsakingai įvertinti savo galimybes:
„Svarstyti galima įvairius finansavimo šaltinius, tačiau esminis klausimas, kurį reikia sau užduoti: ar tai nesukels finansinio streso ateityje? Juk tikroji pagarba artimajam yra ne paminklo dydis, o ramybė žinant, kad priimtas sprendimas neapsunkins jūsų šeimos biudžeto.“