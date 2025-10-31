Dar nevėlu pasinaudoti parama: kokius žingsnius turi atlikti gyventojai

Per pirmąją savaitę nuo kvietimo paskelbimo gyventojai jau pateikė mokėjimo prašymų už daugiau kaip 2,3 mln. eurų. Kompleksinei priemonei skirta 5,4 mln. eurų.
„Šis kvietimas yra atviras visiems gyventojams, tačiau jis labiausiai orientuotas spręsti konkrečią problemą – padėti tapti gaminančiais vartotojais tiems, kam iki šiol kelią užkirto ESO tinklo ribojimai ar reikalavimai atlikti tinklo rekonstrukciją.
Matome, kad paramos lėšų dar yra, todėl norime paraginti visus gyventojus, o ypač tuos, kurie anksčiau svarstė įsirengti elektrinę, bet negavo tam palankių ESO sąlygų, aktyviai pasidomėti šia galimybe ir nedelsti teikti mokėjimo prašymus“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Kvietimas skirtas gyventojams, norintiems įsirengti 5 kW galios saulės elektrinę ir 10 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginį su ne didesne kaip 1 kW leistina generuoti į ESO tinklą galia. Gyventojai gali įsirengti didesnės galios ir talpos įrenginius, tačiau dotacija bus mokama tik už 5 kW galios saulės elektrines ir 10 kWh talpos kaupiklius. Atskirai tik saulės elektrinė arba tik elektros energijos kaupimo įrenginys nefinansuojami.
Parama skiriama gyventojams, kurie įsigijo ir įsirengė saulės elektrinę su kaupimo įrenginiu nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. Parama išmokama jau įsirengusiems saulės elektrines ir kaupiklius – gyventojams nereikia du kartus pildyti paraiškos ir mokėjimo prašymo, o finansinė parama gyventojus pasiekia žymiai greičiau. Nors šis kvietimas paskelbtas tik prieš savaitę, pirmieji, teisingai užpildę mokėjimo prašymus, jau gauna kompensacijas į savo sąskaitas.
Bendras paramos dydis priklausys nuo kaupimo įrenginio tipo. Gyventojai, įsirengę 5 kW saulės elektrinę su 10 kWh ličio geležies fosfato kaupimo įrenginiu, sulauks 5 012 eurų finansavimo, o pasirinkę ličio jonų kaupimo technologiją – 4 572 eurų.
5 kW galios elektrinės prijungimas vykdomas pagal viešai paskelbtas ESO tipines elektrinės prijungimo sąlygas, todėl papildomai kreiptis į ESO dėl sąlygų išdavimo nebereikia.
Šiame etape parama gali pasinaudoti apie 1000 namų ūkių, per pirmąją savaitę mokėjimo prašymus jau pateikė 500 gyventojų. Jei priemonė sulauks didelio susidomėjimo, Energetikos ministerija svarstys papildomas finansavimo galimybes tęsti šią paramos programą.
Paraiškos paramai priimamos APVIS svetainėje nuo spalio 23 d. iki lapkričio 28 d. arba kol baigsis kvietimui skirtų lėšų suma.
