Anot Š.Vaitkaus, dėl susiklosčiusios situacijos keleiviai patys kreipėsi į jį.
„Pirmadienį Palangos oro uoste įvyko tam tikras chaosas – skrydis PQ7375 į Egipto Šarm aš Šeicho oro uostą vėlavo beveik 3 valandas. Numatytas išvykimo laikas buvo 19 val., tačiau lėktuvas pagaliau pakilo tik 21.55 val., ir tai – ne be rimtų kliūčių.
Skrydžio keleiviai ne tik buvo nusivylę, bet ir pasimetę dėl įvairių kelionių organizatoriaus ir aviakompanijos techninių bei organizacinių problemų. Tad, nebežinodami, ką daryti, vakare žinutėmis kreipėsi į mane, prašydami, kad išsiaiškinčiau, kas vyksta, ir kiek galėdamas padėčiau žmonėms“, – pasakojo Palangos meras.
Jis pažymi, kad Palangos oro uostas šioje situacijoje savo darbą atliko profesionaliai. Problema slypėjo kitur – esą lėktuve kilo techninė problema dėl skrydžiui reikalingo kuro kiekio.
„Aviakompanija skaičiavo, kad skristi iš Palangos į Šarm aš Šeichą reikia 14 tonų kuro, tačiau užpildžius lėktuvą keleiviais ir bagažu, paaiškėjo, kad jis per sunkus ir pakilti negali.
Taigi pradėta spręsti, kaip sumažinti svorį – arba neimti keliautojų bagažo, arba palikti 30 keleivių. Žinoma, tai sukėlė sąmyšį ir didelį turistų pasipiktinimą. Galiausiai nuspręsta, kad į „Boeing“ orlaivį pateks 181 keleivis, tačiau visas keliautojų bagažas buvo iškrautas ir išvežtas į Vilnių, kur bus išskraidintas į Egiptą kitu reisu“, – situacijos baigtį įvardijo Š.Vaitkus.
Negana to, net ir iškrovus bagažą, 8 turistams teko išgirsti lūdną žinią – jie turėjo važiuoti namo.
„Tikiuosi, kad kelionių organizatoriai „Join UP! Baltic“ ir aviakompanija „SkyUp Airlines“ išsamiai aiškinsis ir ras sprendimą, kad tokių atvejų ateityje būtų išvengta.
Asmeniškai sekiau šią situaciją ir džiaugiuosi, kad, kiek galėdamas, prisidėjau prie informacijos sklaidos bei sprendimų, kad šis atvejis būtų kuo greičiau išspręstas ir žmonės, prabuvę oro uoste penkias valandas, pagaliau leistųsi į kelionę. Be lagaminų, bet su viltimi, kad bagažas Egipte juos susiras“, – vylėsi Palangos meras.
Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas pripažįsta, kad minimas įvykis – neeilinis.
„Tokios situacijos oro uostuose yra labai retos. Tai pirmas toks atvejis, kai degalų kiekis buvo, mūsų žiniomis, netinkamai apskaičiuotas, per daugelį metų Palangos oro uoste“, – užtikrina T.Vasiliauskas.
Kelionių agentūra atsiprašo, žada kompensacijas už lagaminus
„Join UP! Baltic“ naujienų portalui Lrytas atsiųstame komentare apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos ir pripažino, kad tokie atvejai pasitaiko ne kasdien. Vis tik jie kiek kitaip aiškina, kodėl iš orlaivio reikėjo išlipti keliems keleiviams.
„Tokiais atvejais svarbiausias oro linijų prioritetas – veikti greitai ir visapusiškai laikantis taisyklių, užtikrinant kuo mažiau trikdžių keleiviams. Deja, kartais aplinkybės reikalauja skausmingų sprendimų, kurie sukelia nepatogumų keleiviams – kaip buvo šį kartą“, – rašo bendrovės atstovai.
Kaip jiems paaiškino aviakompanija, dėl oro sąlygų kilimo ir tūpimo takelyje buvo taikomi orlaivio eksploatavimo apribojimai. Tai reiškia, kad maksimalus kilimo svoris – didžiausias svoris, kurį orlaivis gali teisėtai ir saugiai turėti kilimo pradžioje, – tapo ribojančiu veiksniu šiam skrydžiui. Pasak bendrovės, ribą nustato gamintojas ir patvirtina aviacijos institucijos.
„Aviakompanija padarė viską, kas įmanoma, kad skrydis būtų vykdomas neviršijant šių apribojimų bei užtikrinant, kad jis būtų vykdomas su kuo mažesniais sutrikimais. Dėl to visas bagažas negalėjo būti gabenamas skrydžio metu. Be to, dėl apribojimų vienas keleivis turėjo palikti lėktuvą, o kitas nusprendė savanoriškai neskristi. Kiti keleiviai nusprendė neskristi, nes jų bagažas būtų pristatytas vėliau“, – dėsto kelionių agentūra „Join UP! Baltic“.
Jie taip pat nurodė, kad kiekvienam nukentėjusiui keleiviui buvo pasiūlyta 100 Eur kompensacija už kiekvieną lagaminą.
„Iki antradienio vakaro visas bagažas buvo pristatytas klientams. Nuoširdžiai atsiprašome keleivių už sukeltus nepatogumus ir vertiname jų supratingumą, kad tiek avialinijos, tiek kelionių organizatorius visada deda visas pastangas, kad kiekvienoje situacijoje būtų kuo mažiau sutrikdyta skrydžių“, – teigia „Join UP! Baltic“ kelionių agentūra.
