Pokyčiai II pensijų pakopoje: kaimynas profesionaliai patarti negalės

Įgyvendinus šiuos pakeitimus, kaupimas II pakopos pensijų fonduose taps dar patrauklesnis ir labiau pritaikytas gyventojų poreikiams. Tačiau naujovių nemažai, o kiekvieno kaupiančiojo pensijai situacija skirtinga.
Specialistai pastebi, kad gyventojams kyla krūva klausimų, o pasak gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovės „Allianz Lietuva“ Pardavimų plėtros ir mokymų skyriaus vadovės Ingos Žemlauskaitės, su kaupimu pensijai susiję sprendimai turėtų būti priimti gerai pasvėrus visus „už“ ir „prieš“, neskubant, mat laiko rasti sau tinkamiausią sprendimą – dveji metai.
– Kokia nauda man, jei ir toliau kaupsiu pensijai II pakopos pensijų fonde?
Pastaraisiais metais valstybės paskata kaupiantiesiems II pakopos pensijų fonduose augo, 2026 m. ji ir toliau didės. Valstybės priemoka (1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio – VDU) kasmet auga, didėjant VDU šalyje: nuo 2019 iki 2025 metų priemokos suma per metus padidėjo nuo 197 Eur iki 364 Eur kaupiančiajam. O remiantis Valstybinės duomenų agentūros paskelbtu užpraeitų metų 4 ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčiu, kurio vidurkis yra 33,49 Eur, valstybės priemokos suma kaupiančiajam pensijai II pakopos pensijų fonde 2026 metais gali siekti apie 400 Eur per metus.
Turtas, sukauptas II pakopos pensijų sąskaitoje yra paveldimas, tad tai veikia tarsi papildomas draudimo saugiklis jūsų artimiesiems nelaimės atveju.
Kaupimas II pakopos pensijų fonduose yra paprasčiausias, bene pigiausias, ypatingų žinių ir pastangų nereikalaujantis būdas užsitikrinti didesnes pajamas senatvėje.
– Ar keičiasi pinigų suma, kurią galėsiu atsiimti pirmą dieną, kai išeisiu į pensiją?
Taip, auga suma, kurią galėsite atsiimti iškart vienkartine išmoka. Šiuo metu ši suma yra 5 403 Eur, preliminariais skaičiavimais, kitąmet ji gali siekti daugiau nei 14 tūkst. Eur. Vienkartinės išmokos riba bus kasmet perskaičiuojama ir augs priklausomai nuo vidutinės senatvės pensijos dydžio. Periodinės išmokos taps neprivalomos.
Nepriklausomai nuo sukauptos sumos savo pensijų sąskaitoje, jei to nebūsite padarę anksčiau, galėsite iškart atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, netaikant 3 proc. atskaitymo „Sodrai“, bet ne daugiau nei įmokėjote patys. O likusį turtą galėsite investuoti toliau, skirti jį išmokų anuiteto įsigijimui arba palikti paveldėtojams.
– O kas, jei sunkiai susirgsiu? Ar bus galimybė sukauptais pinigais pasinaudoti dar iki pensijos?
– Taip, sukauptomis lėšomis pasinaudoti galėsite dar nesulaukę pensinio amžiaus. Tam numatyti 3 atvejai:
- Galėsite atsiimti visą sukauptą sumą, jei susirgsite sunkia liga (įtraukta į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą sąrašą), neteksite 70–100 proc. dalyvumo ar jums bus nustatytas paliatyvios pagalbos poreikis.
- Žinoma, galima kaupti toliau, o, esant poreikiui, vieną kartą per kaupimo laikotarpį galėsite atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, bet ne daugiau nei įmokėjote patys. Išmokamai sumai bus taikomas 3 proc. dydžio atskaitymas „Sodrai“.
- Likus mažiau nei 5 metams iki pensijos, galėsite atsiimti visą sukauptą savo pensijų sąskaitoje sumą, jeigu ji neviršys pusės privalomojo anuiteto sumos. Išmokamai sumai bus taikomas 3 proc. dydžio atskaitymas „Sodrai“.
– Su kuo galiu pasitarti, jeigu pačiam sunku paskaičiuoti, iš ko gyvensiu sulaukęs pensijos?
Nuo 2026-ųjų sausio kaupimas II pakopoje taps lankstesnis ir išties atsiras daugiau laisvės, esant poreikiui, pasinaudoti dalimi ar visu sukauptu II pakopos pensijų sąskaitoje turtu, stabdyti ar toliau tęsti kaupimą. Vis tik, finansiniai sprendimai turėtų būti apgalvoti, kad šios dienos impulsyvumas nevirstų lėšų trūkumu pragyvenimui sulaukus senatvės. Jeigu sunku įsivertinti savo asmeninę situaciją ir susigaudyti gausybėje naujos informacijos, asmeninis „Allianz Lietuva“ finansų konsultantas jums gali padėti įsivertinti esamą finansinę situaciją, galimus pasirinkimus ir priimti jums asmeniškai tinkamiausią sprendimą.
