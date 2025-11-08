Iš Seimo – žinia turintiems kriptoturto

Tai numatančias Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisas įregistravo Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė.
Jei Seimas pritartų, gyventojai, kuriems pagal užimamas pareigas yra prievolė teikti metinę turto deklaraciją, turėtų deklaruoti ir kriptoturtą, jeigu jo bendra vertė viršija 1,5 tūkst. eurų.
„Kriptoturtą reikėtų deklaruoti taip pat, kaip pinigines lėšas ar vertybinius popierius“, – Eltai sakė M. Lingė.
Priėmus siūlomą pakeitimą, jo teigimu, deklaracijos labiau atspindėtų realią turimo turto vertę.
„Pavyzdžiui, šiuo metu teoriškai įmanoma situacija, kai turtą privalantis deklaruoti asmuo, siekdamas sumažinti jo dydį ar išvengti visuomenės dėmesio, dalį savo piniginių lėšų gali nuspręsti konvertuoti į kriptoturtą. Šiuo metu kriptoturtas nėra laikomas deklaruotinu, todėl konvertuotas turtas deklaracijoje neatsispindėtų. Vis dėlto, asmens finansinė padėtis iš esmės nesikeistų – vietoje piniginių lėšų sąskaitoje jis valdytų tokios vertės skaitmeninį turtą. Tai sudaro galimybę formaliai sumažinti deklaruojamą turto vertę“, – sako Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys M. Lingė.
2024 m. lapkritį Europos centrinio banko euro zonos šalyse atliktos vartotojų lūkesčių apklausos duomenimis, apie 10 proc. namų ūkių turi kriptoturto, o dar 14 proc. išreiškė susidomėjimą įsigyti jo ateityje.
Nors oficialių viešai prieinamų duomenų apie Lietuvos piliečių kriptoturtą nėra, M. Lingė neatmeta, kad dalis gyventojų turi tokį turtą.
„Atsižvelgiant į europinę statistiką ir į tai, jog turto deklaracijas už 2024 m. turėjo pateikti apie 98,5 tūkst. gyventojų ir jų sutuoktinių, egzistuoja didelė tikimybė, jog dalis šių asmenų taip pat disponuoja ir kriptoturtu“, – sako M. Lingė.
Įstatymas šiuo metu įpareigoja politikus, valstybės tarnautojus, valstybinių įstaigų vadovus ir jų šeimos narius deklaruoti nekilnojamąjį turtą, daiktus, kuriems privaloma teisinė registracija, 1,5 tūkst. eurų viršijančias pinigines lėšas, meno kūrinius, vertybinius popierius ir kt.
Esant dabartiniam reguliavimui, pareigos deklaruoti kriptoturtą nėra.
Pernai Seimui priėmus Kriptoturto rinkų įstatymą, ši rinka tapo reguliuojamos ir prižiūrimos finansų rinkos dalimi.