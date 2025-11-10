Paaiškėjo, kuriais 2026-ųjų mėnesiais labiausiai apsimokės atostogauti

2026 m. kovą, balandį ir liepą darbuotojas, kuris atostogauja 10 darbo dienų, o jo kas mėnesį gaunamas atlyginimas siekia 2000 Eur neatskaičius mokesčių, gaus didžiausius atostoginius, teigia LBAA.
Tuo metu mažiausiai pasisekti turėtų tiems, kurie rinksis poilsiauti sausį, vasarį ir lapkritį.
„Taigi dėl pasirinkimo, kada atostogauti 2026 m., „žirklės“ yra nuo + 59 Eur iki − 102 Eur, jei alga iki mokesčių yra 2000 Eur ir atostogaujama 10 darbo dienų. Ši taisyklė galioja tik tada, kai darbuotojo alga kiekvieną mėnesį vienoda ir jis negauna priedų ar priemokų už viršvalandžius, naktinį darbą, darbą per šventes ar išeigines, kitas išmokas, keičiančias vidurkį. Kitais atvejais didesnę įtaką turi praėjusių mėnesių darbo užmokesčio su priedais suma“, – skaičiuojama LBAA feisbuko įraše.
„Jei 2026 m. alga didėja – geriausia atostogauti po 3 mėnesių nuo algos padidėjimo. Todėl kovas bus palankus mėnuo tik tada, jei nuo sausio alga nesikeičia“, – priduria asociacija.
LBAA taip pat primena, kad nuo 2026 m. minimalus mėnesinis atlyginimas didėja 11,1 proc. t. y. nuo 1038 Eur iki 1153 Eur. „Todėl daugumos darbuotojų atlyginimai bus didesni nei gruodį. Nebent įmonė pradeda užsidarymo veiksmus ir nebegali didinti algų“, – dėstoma įraše.
Buhalterių ir auditorių asociacijaAtostogosatostoginiai
Rodyti daugiau žymių