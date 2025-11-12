Tuo metu kainas stebinčio portalo „Pricer.lt“ vadovas Arūnas Vizickas atviras – už tokią pomidorų kainą galima įsigyti ir prabangų kepsnį, todėl šios delikatesninės daržovės – ne kiekvieno kišenei.
Vardija, kodėl pomidorai verti tokios kainos
„Užmigau Lietuvoje, bet pabudau Dubajuje. Ar vis dar sapnuoju?“, – nuostabos negalėjo nuslėpti Agnė, prekybos tinkle „Lidl“ pamačiusi pomidorų kainą. Ir jos akys nemeluoja – vynuoginių pomidorų kaina be akcijos siekia 9,99 Eur/kg, su nuolaida – 8,49 Eur/kg.
Paprašius „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovės Linos Skersytės paaiškinti, kodėl šių daržovių kaina stebėtinai aukštesnė nei kitų pomidorų, ji sako, kad tai nulėmė premium klasė.
„Jie išsiskiria savo intensyvesnėmis skoninėmis savybėmis, aromatu. Premium pomidorai taip pat auginami kontroliuojamomis sąlygomis. Visada stengiamės, jog klientai rastų jiems geriausiai tinkantį variantą“, – teigia L.Skersytė primindama, kad jų prekybos tinkle galima rasti ir gerokai pigesnių pomidorų.
Šiemet kainuoja netgi mažiau
Tačiau Agnės tokie argumentai neįtikina. Moteris nevyniodama žodžių į vatą sako, kad ir kituose prekybos tinkluose šių daržovių kaina „išėjo iš sveiko proto ribų“.
Apsidairius ir kitų prekybos centrų lentynose – situacija panaši.
Štai, pavyzdžiu, internetinėje parduotuvėje „Lastmile“ matyti, kad „Iki“ parduodami vynuoginiai pomidorai kainuoja 9,97 Eur/kg, taigi 300 g kaina siekia 2,99 Eur.
„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė naujienų portalui Lrytas aiškina, kad priklauso nuo jų kokybės, rūšies, dydžio, kilmės šalies ir sezoniškumo. Tiesa, ji taip pat atkreipia dėmesį, kad šiemet šie pomidorai kainuoja netgi pigiau nei pernai lapkritį.
„Savo asortimente lietuviškų pomidorų turime iki pat gruodžio mėnesio, o jų kaina priklauso nuo derliaus, sezono bei, žinoma, tiekimo kainų. Lapkritį lietuviškų pomidorų sezonas, kaip žinia, jau yra pasibaigęs, tačiau technologijos leidžia net ir esant šaltam orui auginti šviežią lietuvišką derlių šiltnamiuose, kuriuos tokiu metu jau reikia šildyti. Auginimo kaštai šaltuoju metų laiku yra didesni, todėl keičiasi ir auginamo derliaus kaina“, – patikina G.Kitovė.
Pasak jos, formuojant asortimentą visuomet stengiamasi, kad kiekvienas lentynose rastų norimas prekes, įvairių kainų lygių produktus, ne išimtis ir vynuoginiai pomidorai.
„Asortimente yra tiek lietuviško derliaus vynuoginių pomidorų, kurie auginami šiltnamiuose, tiek pomidoriukų, atvykusių iš šiltųjų kraštų, tokių kaip Ispanija ar Marokas, kur šilta oro temperatūra leidžia vaisius bei daržoves nokinti šiltame klimate ženkliai ilgesnį laiką. Pernai lapkritį šių pomidorų kaina buvo 3,49 Eur (300 g pakelio kaina – aut. past.), tad dabar kaina yra net mažesnė“, – priduria ji.
Vietiniai pomidorai brango beveik trečdaliu
Tokia pati minėtų pomidoriukų kaina ir elektroninėje „Rimi“ parduotuvėje. Čia už lietuviškus vynuoginius pomidorus taip pat tektų mokėti 9,97 Eur/kg.
„Rimi“ atstovė Luka Lesauskaitė-Remeikė kainą aiškina panašiai – tai lėmė sezoniškumas, mat pasikeitus tiekimo šaltiniams, lietuviškų pomidorų kaina iš augintojų padidėjo maždaug 30 proc.
„Pasibaigus vietinės produkcijos pikui ir mažėjant derliui, tiekėjai gali pasiūlyti mažesnius kiekius, o tai tiesiogiai lemia aukštesnę savikainą ir atitinkamai – galutinę kainą pirkėjui. Be to, sezono pabaigoje dalis pomidorų pradeda būti importuojami iš kitų šalių, kur auginimo ir logistikos sąnaudos yra didesnės, todėl kainų skirtumai tarp rūšių šiuo laikotarpiu dar labiau išryškėja“, – tikina L.Lesauskaitė-Remeikė.
Kaltina degalus
Tiesa, tai nėra patys brangiausi pomidorai, kuriuos galima surasti prekyboje. Interneto parduotuvėje „Barbora“ matyti, kad vaikiškų smulkių pomidorų 150 g indelis kainuoja 1,99 Eur. Taigi kilogramas šių daržovių atsieitų 13,27 Eur.
Įdomu tai, kad „Barboroje“ netgi ekologiški pomidorai parduodami pigiau. Jų kaina tesiekė 6,58 Eur/kg, kai tuo tarpu importiniai vyšniniai pomidorai kainuoja 10,76 Eur/kg.
„Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius sako, kad tokio kainų skirtumo priežastis – trumpesnis galiojimo laikas. O tai, anot jo, reiškia, kad juos reikia suvartoti greičiau, norint, kad jie išlaikytų savo šviežiąsias savybes.
„Dėl šios priežasties jų kaina yra šiek tiek žemesnė nei pastarųjų vyšninių pomidorų“, – dėsto T.Atraškevičius.
Komentuodamas, kodėl vyšniniai pomidorai „Zebrino Well Done“ tokie brangūs, „Maximos“ atstovas akcentuoja, kad kainą lemia specifinė jų rūšis.
„Šie pomidorai neauga Lietuvoje, todėl prie galutinės prekės kainos nemaža dalis prisideda transportavimo kaštai, kuriuos išaugina nuo šių metų pradžios padidėję akcizai degalams“, – pažymi T. Atraškevičius.
Konkurencija per maža, antkainiai – panašūs
Kainas stebinčio portalo „Pricer.lt“ vadovas A.Vizickas pripažįsta, kad vynuoginiai pomidorai Lietuvoje jau gali būti laikoma prabangos preke, mat tokių daržovių kaina prilygsta kokybiškos mėsai.
„Tokia kaina tikrai kelia nuostabą. Už 12 Eur jau mes galime prabangų kilogramą mėsos.
Būna ir dešrų, kurių kainos varijuoja nuo 2,5–5 Eur/kg. Taigi mainais gavę pomidoriukų už tokią kainą – tikrai skamba keistai. Pas mus jau tokia rinka: konkurencijos nedaug, o antkainiai tarp prekybos tinklų – panašiai dideli“, – savo įžvalgomis dalijasi „Pricer.lt“ vadovas.
Brangymetis neaplenkė ir kitų daržovių
Prekybininkai sako, kad pastaruoju metu nemaža dalis darožovių brango, bet buvo ir tokių, kurios atpigo.
„Rimi“ prekybos tinkle pastaruoju metu labiausiai augo šviežių pomidorų kainos, tačiau bulvių, agurkų, šviežių grybų ir šakniavaisių kainos buvo mažesnės nei pernai tuo pačiu metu.
Tuo metu „Maximos“ atstovas tikina, kad jų lentynose per metus daržovių kaina bendrai krito beveik 2 proc.
„Tačiau segmentuojant, matome, kad kainų kritimui labiausiai nepasidavė svogūninės daržovės – jų kaina per metus pakilo apie 13 proc.“, – priduria T.Atraškevičius.