Tarptautinio valiutos fondo ekspertai vertins Lietuvos ekonominę situaciją

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad ekspertų įžvalgos itin vertingos ieškant savalaikių sprendimų, užtikrinant tvarų Lietuvos ekonomikos augimą.
„Todėl bus itin naudinga išgirsti jų matymą apie mūsų šalies situaciją ir strateginius prioritetus biudžeto formavimo ir priėmimo kontekste“, – pranešime pabrėžė ministras.
Iki penktadienio Lietuvoje viešėsiantys TVF atstovai susitiks su pagrindinių šalies institucijų atstovais bei socialiniais partneriais.
Tarptautinis valiutos fondas (TVF)Kristupas VaitiekūnasEkonomika
