Viskas, ką būtina žinoti apie pensijų kaupimą: dažniausi klausimai ir eksperto atsakymai

Nuo 2026 m. pensijai kaupiantys gyventojai įgis daugiau laisvės, kaip elgtis su II pakopoje sukauptomis lėšomis. Gyventojai jau dabar svarsto: tęsti kaupimą, dalį lėšų atsiimti ar rinktis kitus sprendimus.
Nors planuoti savo pensiją gali atrodyti sudėtinga, užduoti klausimus – paprasta. „Swedbank“ pensijų produktų valdymo departamento direktorius Linas Grinevičius aiškiai, paprastai ir praktiškai atsako į dažniausius klausimus, susijusius su pensijų kaupimu.
Idealus metas pensijos kaupimui
Galvojant apie pensiją, daugelis susiduria su dilema: ar dabar palankus metas žengti šį žingsnį ir pradėti kaupti, kad ateityje nereikėtų jaudintis dėl trūkstamų lėšų.
Klausimas:
Kokiame amžiuje geriausia pradėti kaupti pensijai, kad būtų pasiekta maksimali nauda?
Atsakymas:
„Swedbank“ atstovo L. Grinevičiaus teigimu, svarstant apie kaupimą, verta tai pradėti daryti kuo anksčiau:
„Tai panašu į taupymą kelionei ar automobiliui – laikas yra vienas svarbiausių veiksnių. Vos pradėjus darbinę karjerą pradėtas kaupimas leidžia nuosekliai auginti sumą, kurią turėsite sulaukę pensijos.
Labai svarbus ir nuoseklumas – reguliariai atidėti tam tikrą dalį pajamų. Kadangi pensijai taupoma ilgą laiką, dažniausiai net 30–50 metų, antrosios pakopos pensijų fondai yra ypač patogūs: įmokos į juos nuo atlyginimo pervedamos automatiškai.
Savarankiškai dirbantiems įmokas apskaičiuoti ir sumokėti reikia patiems, deklaruojant pajamas. Taigi, kuo anksčiau pradėsite kaupti pensijai, tuo didesnę sumą sukaupsite.“
Žinoma, pensijų kaupimas aktualus ne tik jaunimui. Apie solidesnę finansinę pagalvę svarsto ir vyresnio amžiaus sulaukę žmonės.
Klausimas:
Ar apsimoka kaupti pensijai, jei iki pensijos liko mažiau nei 10 metų?
Atsakymas:
Anot L. Grinevičiaus, pradėti kaupti pensijai verta bet kuriame amžiuje:
„Antrosios pakopos fondai veikia pagal gyvenimo ciklo principą – jie parenkami pagal žmogaus gimimo metus. Tai reiškia, kad jums nereikia savarankiškai spręsti dėl rizikos lygio: kuo arčiau pensijos amžiaus, tuo mažiau rizikingų investicijų fondas automatiškai renkasi, kad sukaupto turto vertė svyruotų mažiau.
Jei pageidaujate, fondą galite pasikeisti ir savo iniciatyva, pasirinkdami kitą jums tinkamesnį.“
Skirtumai tarp II ir III pakopos Kai priartėjame prie pensijos, natūralu svarstyti, kur kaupti pinigus, kad jie „dirbtų“ efektyviausiai.
Lietuvoje veikia kelios pensijų pakopos, tarp kurių skirtumų išties yra. Suprasti pagrindinius skirtumus ir galimybes – svarbu, kad sprendimai būtų sąmoningi, o sukaupti pinigai veiktų jūsų labui.
Klausimas:
Jeigu man jau 57-eri metai, ar vertėtų vietoje II pakopos pradėti kaupti III pakopoje?
Atsakymas: L. Grinevičius sako, kad renkantis pensijų pakopą, būtina atsižvelgti į amžių:
„Jeigu žmogus sulaukęs 57-erių, šiuo atveju II-oje pakopoje sukaupta suma bus didesnė. Ji turi valstybės paskatą – 1,5 proc. nuo vidutinio šalies atlyginimo kas mėnesį (2025 m. – 30,33 Eur/mėn., 2026 m. – apie 400 Eur per metus).
Tai reiškia, kad už tą patį įnašą gausite daugiau nei III-oje pakopoje, kur tokios paskatos nebėra, jei sutartis sudaryta po 2024 m. gruodžio 31 d.“
Pensijos kaupimas ir paveldėjimas
Finansinės ateities planavimas apima ir jautresnius scenarijus, apie kuriuos ne visada norisi galvoti, bet jie svarbūs. Vienas jų – sukauptų lėšų likimas, jei žmogus pensijos nesulaukia.
Klausimas:
Kas nutiktų mano pinigams, jei nepasiekčiau pensinio amžiaus ir numirčiau?
Atsakymas:
„Swedbank“ ekspertas pabrėžia: net ir mirties atveju sukauptos lėšos niekur nedings.
„Visos lėšos, sukauptos II ir III pakopose, yra paveldimos. Jas paveldėtojai gauna pagal galiojančią tvarką. Tai – dar vienas argumentas, kodėl pensijų kaupimas yra saugus ne tik jums, bet ir jūsų šeimai.“
Planuojant finansinę ateitį svarbiausia suprasti – pensijų kaupimas yra maratonas, o ne sprintas. Net ir nedideli, bet nuoseklūs įnašai laikui bėgant sukuria apčiuopiamą rezultatą. Tam padeda ir valstybės paskata, ir automatiniai pervedimai, kurie leidžia kaupti be papildomų pastangų.
Pensijų fondų sistema sukurta taip, kad ji prisitaikytų prie žmogaus amžiaus, rizikos tolerancijos ir besikeičiančių rinkos sąlygų, todėl nereikia nuolat sekti kiekvieno rinkos judesio.
Ilgalaikiai finansiniai sprendimai reikalauja kantrybės, tačiau būtent ji ir sukuria didesnį finansinį stabilumą ir ramybę dėl ateities.
