Seime – paskutinis žingsnis priimant perteklinį 2026-ųjų „Sodros“ biudžetą

Po svarstymo antradienį už projektą balsavo 72 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 29 parlamentarai.
Pensijos kitąmet didinamos 12 proc., vidutinė senatvės pensija augs 80 eurų – nuo 670 iki 750 eurų, su būtinuoju stažu – nuo 720 iki 810 eurų (90 eurų).
Pagal projektą pensijų indeksavimo koeficientas 2026 m. sieks 1,0987 (9,87 proc.) – tiek bendrajai, tiek individualiajai pensijų daliai indeksuoti bus naudojama 615 mln. eurų.
Dar 90 mln. eurų numatoma skirti „Sodros“ biudžeto lėšų papildomam individualios pensijos dalies indeksavimui.
Lėšos socialinio draudimo pensijoms sudarys didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį (78,9 proc.)
Prognozuojama, kad vidutiniškai senatvės pensininkų 2026 m. bus 640 tūkst. žmonių – 1,11 proc. arba 7 tūkst. žmonių daugiau.
„Sodros“ biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti daugiau kaip 10,252 mlrd. eurų, išlaidos – beveik 8,789 mlrd. eurų.
Skaičiuojama, kad kitąmet pajamos turėtų augti beveik 1,357 mlrd. eurų (15,3 proc.), išlaidos – 861,1 mln. eurų (10,9 proc.), lyginant su planuojamomis 2025-aisiais.
Numatoma, kad didžiausią „Sodros“ biudžeto pajamų dalį sudarys pensijų socialinio draudimo įmokos, daugiau kaip 3,6 mlrd. eurų, ir asignavimai iš valstybės biudžeto – 3,8 mlrd. eurų.
Pajamas taip pat sudarys įmokos ligos socialiniam draudimui – 807,2 mln. eurų, motinystės socialiniam draudimui – beveik 730,9 mln. eurų, nedarbo socialiniam draudimui – beveik 526,1 mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui – beveik 64,1 mln. eurų, savanoriškojo socialinio draudimo įmokos – 4 mln. eurų.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, pajamų augimas susijęs su numatomu šalies darbo užmokesčio fondo didėjimu, didesniais biudžeto asignavimais bendrajai pensijos daliai kompensuoti ir grįžtančiomis pensijų kaupimo dalyvių įmokomis.
Projekte „Sodros“ pensijoms planuojama skirti daugiau kaip 6,9 mlrd. eurų (12,6 proc. daugiau nei laukiama šiemet), ligos draudimo išmokoms – apie 642,7 mln. eurų, motinystės draudimo išmokoms – 488 mln. eurų, nedarbo socialiniam draudimui – beveik 521,4 mln. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui – daugiau kaip 50 mln. eurų.