Prisijungę prie „Sodros“ paskyros pamatysite naujovę: paaiškino, kam ji skirta

Paskyros pritaikomos regos ir judėjimo negalią turintiems žmonėms
Esminiai pokyčiai įgyvendinti paskyrų išvaizdoje. Jos atnaujintos remiantis universalaus dizaino principais. Siekiant, kad informaciją būtų lengviau perskaityti, padidinti teksto ir kitų objektų kontrastai ir šriftų dydžiai. Asmeninėje paskyroje gyventojui naudojamos iliustracijos ir ikonėlės suprantamos ir klientams, kuriems aktuali lengvai suprantama kalba.
Asmeninių paskyrų turinys vis plačiau pritaikomas regos negalią turintiems klientams, kurie naudojasi ekrano skaitymo programomis. Taip pat paskyrose tampa lengviau naviguoti naudojantis klaviatūra, kas yra aktualu klientams, kuriems sudėtingiau naudotis kompiuterio pele.
Svarbu atkreipti dėmesį, jog atnaujinamų asmeninių paskyrų struktūra ir funkcionalumas beveik nesikeičia, todėl visiems vartotojams nereikės iš naujo mokytis jiems aktualių veiksmų sekos.
Ekspertai – tikslinės auditorijos
Planuojant atnaujinimus, daug dėmesio skirta tikslinių grupių poreikiams – tiems, kas susidūrė su sunkumais naudodamiesi „Sodros“ elektroninėmis paslaugomis. Todėl glaudžiai bendradarbiauta su organizacijomis, vienijančiomis žmones su negalia. Jie buvo pagrindiniai ekspertai, atlikę vertinimus ir teikę rekomendacijas. Pavyzdžiui, iliustracijos patvirtintos intelekto negalią turinčių žmonių ir atitinka lengvai suprantamos kalbos ir iliustracijų rengimo principus.
Atnaujinimai nėra baigtiniai – nors didžioji dalis paslaugų pritaikyta, „Sodra“ ir ateityje tobulins paskyrose teikiamų paslaugų prieinamumą visiems klientams.
Pokyčiai – dėl didesnės įtraukties ir prieinamumo
Asmeninių paskyrų atnaujinimas – tai dalis platesnio „Sodros“ projekto, vykdomo nuo 2023 metų. Jis skirtas užtikrinti didesnę prieigą prie „Sodros“ paslaugų žmonėms su negalia.
„Vienas svarbiausių „Sodros“ ir jos darbuotojų tikslų – kad kiekvienas žmogus jaustųsi išgirstas ir galėtų patogiai naudotis mūsų paslaugomis. Todėl siekiame, kad informacija ir paslaugos internete būtų prieinamos visiems, nepaisant skirtingų poreikių“, – sako Jurgita Leikienė, Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėja ir viena iš projekto iniciatorių.
Spalio mėnesį startavo visiškai nauja „Sodros“ interneto svetainė www.sodra.lt, kuri atitinka tarptautinį prieinamumo standartą WCAG 2.1.us.
Dar prieš programavimo darbus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ekspertai dalijosi žiniomis, kaip užtikrinti funkcinį interneto svetainės ir asmeninių paskyrų gyventojui ir draudėjui prieinamumą, kad jų turinys būtų perskaitomas jų naudojamų ekrano skaitymo programų. Šios programos padeda regos negalią turintiems klientams susirasti reikalingą informaciją ir savarankiškai pasinaudoti paslaugomis.
Interneto svetainės dizainas taip pat buvo kurtas vadovaujantis vizualinės informacijos prieinamumo rekomendacijomis. Informacija apie „Sodrą“ ir svarbiausias paslaugas pateikiama lietuvių gestų kalba ir lengvai suprantamos kalbos formatu. Tinkamą informacijos pritaikymą padėjo užtikrinti bendradarbiavimas su asmenų su negalia organizacijomis.