VerslasMano pinigai

Į Lietuvos banką jau sugrįžo įspūdingas skaičius smulkiųjų monetų

2025 m. gruodžio 1 d. 13:21
Praėjus 7 mėnesiams nuo laiko, kai atsiskaitant grynaisiais buvo pradėtas taikyti apvalinimas, į Lietuvos banką jau sugrįžo daugiau kaip 30 mln. 1 ir 2 centų monetų. Šių monetų bendras svoris siekia apie 82 tonas, nors nominalioji jų vertė yra vos kiek didesnė kaip 440 tūkst. eurų, pranešė Lietuvos bankas.
Daugiau nuotraukų (1)
Banko vertinimu, išaugęs į banką grįžtančių smulkiausių monetų srautas rodo, kad apvalinimas veikia – mažėja 1 ir 2 monetų poreikis atsiskaitymams.
„Žvelgdami į ateitį matome, kad apvalinimas prisideda ir prie grynųjų pinigų apyvartos tvarumo: nebėra poreikio kaldinti ir leisti į apyvartą smulkias monetas, jos perduodamos kitoms valstybėms, taip pat mažėja su 1 euro cento ir 2 euro centų monetų gamyba, transportavimu ir naudojimu susijęs poveikis aplinkai, paprastėja grynųjų pinigų tvarkymas, be to, mažiau monetų bus pametama ar išmėtoma“, – pranešime cituojamas Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Dalis šių monetų lapkričio pabaigoje apsikeista su Latvijos banku.
Lietuvos banko duomenimis, prieš apvalinimą į banką paprastai per mėnesį grįždavo iki 1 mln. vienetų šių monetų.
ELTA primena, kad šių metų gegužę įsigaliojo įstatymų pakeitimai, numatantys, kad galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 1 arba 2 euro ct, apvalinama į mažesnę pusę iki 0, o suma, kuri baigiasi 3 arba 4 euro ct, apvalinama į didesnę pusę iki 5.
Tuo metu suma, kuri baigiasi 6 arba 7 euro ct, pradėta apvalinti į mažesnę pusę iki 5, o galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 8 arba 9 euro ct, apvalinama į didesnę pusę iki 10.
Apvalinimas netaikomas atsiskaitymui negrynaisiais pinigais, dovanų kuponais (čekiais, kortelėmis), lojalumo kortelėse sukauptais pinigais, socialinėmis kortelėmis; elektroninės prekyvietės paslaugoms; darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, įskaitant dienpinigius ir išmokas, skirtas su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti; pensijoms ir kitoms socialinės apsaugos išmokoms (net ir mokamoms grynaisiais pinigais).
Lietuvos bankasmonetoseurų monetos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.