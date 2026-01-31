Klaipėda keičia socialinės pagalbos sistemą: daliai gyventojų paslaugos atpigs iki nulio

„Šiuo sprendimu mes keičiame požiūrį: socialinė pagalba Klaipėdoje nebebus grindžiama vienodais tarifais ir formalumais. Ji bus pritaikyta realioms žmonių galimybėms“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Kaip nurodo savivaldybė, pagal patvirtintus pakeitimus, jaunuoliams, anksčiau augusiems socialinės globos įstaigose ir gaunantiems apgyvendinimo būste su specialistų pagalba paslaugą, bus taikomas diferencijuotas mokėjimas.
Nuo šiol mokėjimo dydis priklausys nuo gaunamų pajamų ir bus skaičiuojamas pagal valstybės remiamų pajamų dydį.
Jaunuoliai, kurių pajamos nesiekia 466 eurų, už paslaugą nemokės visai. Tuo metu gaunantys nuo 466–699 eurų mokės ne daugiau kaip 5 proc. pajamų, nuo 699–932 eurų – iki 10 proc., nuo 932–1 165 eurų – iki 15 proc., o tie, kurių pajamos viršys 1 165 eurus, mokės 20 proc. nuo gaunamų pajamų.
Iki šiol jaunuoliai, kurie anksčiau augo socialinės globos įstaigose, mokėjo vienodą pajamų dydžio mokestį – 20 proc.
Taip pat nuspręsta gyventojams kriziniais atvejais numatyti nemokamą trumpalaikę socialinę globą. Ją iki 30 kalendorinių dienų galės gauti asmenys, kurie dėl negalios ar sveikatos būklės ar negalios negali likti namuose be priežiūros, o jų artimieji ar prižiūrėtojai dėl netikėtos krizės negali suteikti pagalbos.
Savivaldybės skaičiavimais, lengvatos vienam jaunuoliui, priklausomai nuo jo pajamų, per metus vidutiniškai savivaldybės biudžetui kainuos apie 790 eurų, o vienas nemokamos globos krizinis atvejis – apie 1,6 tūkst. eurų.
socialinė pagalbaKlaipėdaFinansai
