Prievolė, nuo kurios išsisukti nepavyks: vasarį keičiasi šių išmokų dydis

Tokia tvarka, kaip nurodo Antstolių rūmai, Lietuvoje galioja jau nuo 2011 m. spalio. Išimtis taikoma toms periodinėms išmokoms, kurios įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskirtos arba pakeistos per paskutinius pusę metų iki vasario 1 d.
Tiesa, apie šią prievolę žino ne visi. Štai skaitytoja Irena pasakojo apie indeksavimą išgirdusi tik tada, kai teko kreiptis į teismą dėl alimentų padidinimo, mat padidinti mokamos sumos vaikų tėvas gražiuoju nesutiko.
„Būtų sutikęs – būčiau ir toliau nežinojusi.
Galima sakyti, kad reikia domėtis. Bet juk žmogus negali domėtis viskuo gyvenime iki smulkmenų, tuo labiau – negali domėtis dalyku, apie kurį net nenutuokia, kad jis egzistuoja“, – dėstė moteris.
Advokatė primena, kam tenka ši pareiga
Anot advokatės Evelinos Kiznės, alimentų indeksavimas užtikrina, kad periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumų vertė dėl infliacijos neprarastų savo realios perkamosios galios.
Tai – teisinis mechanizmas, kurio laikytis privalo visi pagal teismo sprendimą išlaikymą periodiškai mokantys asmenys.
„Išlaikymo suma turi būti indeksuojama kasmet, einamųjų metų vasario mėnesį, naudojant praėjusių metų gruodžio mėnesio vartotojų kainų indeksą“, – priminė advokatė.
E.Kiznė atkreipė dėmesį, kad atsakomybė už alimentų indeksavimą tenka išlaikymą mokančiam asmeniui. Vadinasi, išlaikymą gaunantis asmuo neturi pareigos kreiptis į teismą dėl išlaikymo sumos pakeitimo.
„Lietuvos teismų praktikoje yra įtvirtinta pozicija, kad išlaikymo indeksavimas yra imperatyvi pareiga, kurią išlaikymą mokantis asmuo privalo vykdyti automatiškai, be papildomo teismo sprendimo ar antstolio nurodymo.
Taigi, net ir tais atvejais, kai teismo sprendime nenurodyta, jog išlaikymo dydis turi būti indeksuojamas LR Vyriausybės nustatyta tvarka, indeksavimas vis tiek privalo būti taikomas, kadangi tokią prievolę nustato teisės aktai“, – sakė advokatė.
Paskaičiavo, kiek tiksliai išaugtų suma
Tiesa, indeksavimas vykdomas tik tuo atveju, jei minimas kainų indeksas yra lygus 101 arba didesnis. Šiems metams aktualus vartotojų kainų indeksas siekia 103,4.
Kaip gaunama galutinė suma? E.Kiznė paaiškino, kad turima periodinė išlaikymo suma dauginama iš vartotojų kainų indekso. Tuomet gautas rezultatas dalijamas iš 100, o apskaičiuota suma apvalinama vieno euro tikslumu.
Jei centų dalis mažesnė nei 50, ji atmetama, jei lygi arba didesnė nei 50 centų – apvalinama iki euro, sako advokatė.
Tuo metu teisininkė ir mediatorė Raimonda Joskaudienė pateikė konkretų praktinį pavyzdį, kiek gali išaugti alimentų suma.
Pavyzdžiui, jei teismo priteisti alimentai mėnesiui siekia 300 Eur, tai nuo šių metų vasario 1 d. mokėtina suma išaugs iki 310 Eur per mėnesį. Kitaip tariant, per mėnesį alimentai padidėja 10 Eur, o per metus – 120 Eur.
Atkreipiamas dėmesys, kad alimentai kasmet indeksuojami ne nuo teismo priteistos sumos, o nuo jau padidėjusios sumos.
„Sakykime, 2020 m. mes indeksavome, padidėjo iki 204 Eur, tai sekančiais metais taikome naujai paskelbtą indeksą nuo 204 Eur. Ir taip kasmet ta suma didėja“, – pastebėjo pašnekovė.
Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės
Aiškėja, kad skaitytoja Irena – ne vienintelė, apie alimentų indeksavimą sužinojusi tik po kurio laiko.
„Tai yra masinis reiškinys. Galbūt buvo seni sprendimai (aut. past. – teismo nutartys dėl alimentų) – dažniausiai senuose sprendimuose net nebūna įrašyta, kad taikomas kažkoks indeksas.
Dabar pastebiu tendenciją – tiek teismo sprendimuose, tiek taikos sutartyse rašoma, kad priteista suma bus kasmet indeksuojama“, – įžvalgomis dalijosi R.Joskaudienė.
Pasiteiravus, kokiais kitais būdais ši informacija gali pasiekti alimentų mokėtojus, pašnekovė atsakė, jog belieka domėtis.
„Jeigu alimentai nebuvo indeksuoti kelis metus iš eilės, susidaro nepriemoka, kuri gali būti išieškoma už praėjusius laikotarpius. Maksimaliai už penkerius metus“, – dėmesį atkreipė R.Joskaudienė.
Tiesa, tokia praktika taikoma tuo atveju, kai išieškojimas vyksta per antstolius. Tačiau šalys gali nuspręsti susitarti taikiai ir suskaičiuoti skolą už ilgesnį laiko tarpą.
„Tai yra vaiko pinigai. Tu negali paneigti, atsisakyti indeksavimo ar susitarimuose numatyti, kad jis nebus skaičiuojamas. Tai prievolė, kurią privalu vykdyti“, – pabrėžė teisininkė ir mediatorė.