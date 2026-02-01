Lietuviai keičia taupymo įpročius: paaiškėjo, kas pasikeitė iš esmės

Apklausos rezultatai rodo, kad antroje vietoje tarp įvardijamų taupymo būdų Lietuvoje yra taupomoji sąskaita – ją nurodė 24 proc. apklaustųjų. Trečias populiariausias šalies gyventojų pasirinkimas – namuose laikomi grynieji pinigai (18 proc.).
Taip pat terminuotus indėlius kaip patogiausią taupymo būdą nurodė 14 proc. lietuvių, o likusi dalis rinkosi alternatyvius sprendimus – apvalinimo priemones ir skaitmenines taupykles (5 proc.), trečią pensijų pakopą (3 proc.) ar kitas, labiau nišines santaupų kaupimo formas (5 proc.).
„Matome, kad Lietuvoje keičiasi pati taupymo samprata – žmonėms svarbu ne tik saugumas, bet ir prasmingas pinigų judėjimas. Investavimas vis dažniau suvokiamas kaip natūrali taupymo dalis, o ne sudėtinga veikla“, – pranešime teigia „Citadele“ banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo centro vadovė Rasa Narė.
Atlikus apklausą, buvo pastebėti aiškūs skirtumai priklausomai nuo vietos ir žmonių grupės. Investavimą dažniau renkasi Vilniaus ir kitų didžiųjų miestų gyventojai, ypač tie, kurie uždirba daugiau ir yra jaunesni arba vidutinio amžiaus.
Tuo metu namuose laikomi grynieji pinigai dažniau minimi mažesniuose miestuose ir regionuose, taip pat – tarp mažesnes pajamas gaunančių gyventojų.
Latvijos ir Estijos gyventojų apklausos rezultatai atskleidė skirtingas taupymo kultūras. Apklausos duomenimis, Latvijoje patogiausiu būdu kaupti santaupas laikoma taupomoji sąskaita, kurią įvardijo 39 proc. apklaustųjų, o beveik trečdalis Latvijos gyventojų vis dar renkasi grynuosius pinigus laikyti namuose.
Estijoje taip pat dominuoja taupomosios sąskaitos (34 proc.), antrąją vietą užima grynųjų pinigų laikymas namuose (17 proc.), o investicijos į akcijas ir fondus liko trečioje vietoje (14 proc.).
„Nors Estija dažnai siejama su verslumu ir stipria investavimo kultūra, apklausos rezultatai atskleidžia, kad Lietuvos gyventojai šiuo metu drąsiau renkasi sprendimus, orientuotus į ilgalaikę grąžą. Tai gali tapti svarbiu pranašumu ne tik asmeninių finansų, bet ir visos ekonomikos augimo požiūriu“, – pažymi R. Narė.
„Citadele“ banko užsakymu 2025 m. gruodį atliktą tyrimą vykdė tyrimų bendrovė „Norstat“. Internetinės apklausos būdu apklausta po 1 tūkst. 18–68 metų gyventojų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
InvestavimasApklausafondai
Rodyti daugiau žymių