Šalies gyventojų laukia nauji mokestiniai pokyčiai: ką būtina žinoti NT savininkams

Ligi šiol NT pajamos būdavo neapmokestinamos tik turtą nuosavybėje išlaikiusiems ne mažiau kaip 10 metų. Nuo 2026 m. įsigaliojęs pokytis – trumpesnis laikotarpis – gali tapti papildomu impulsu parduoti būstą tiems, kurie svarsto jį keisti dėl gyvenimo aplinkybių: pagausėjusios šeimos, noro keltis į kitą miestą ar siekio turėti didesnius namus.
„Gyventojams, kurie būstą įsigijo prieš penkerius ar daugiau metų, atsiranda daugiau lankstumo planuoti savo ateitį. Sprendimas parduoti būstą dabar galės būti priimamas greičiau, kadangi nebereikės laukti dešimtmečio, kad būtų išvengta papildomos mokestinės naštos“, – sako L.Žukovė.
Daugiau pasirinkimo pirkėjams?
Pokytis gali teigiamai paveikti antrinę būsto rinką, ypač didmiesčiuose, kur žmonės dažniau keičia gyvenamąją vietą dėl darbo, šeimos ar kitų priežasčių, svarsto ekspertė.
„Antrinė rinka natūraliai suaktyvėja tada, kai žmonėms paprasčiau pakeisti būstą. Jei paskatinti naujų pakeitimų daugiau gyventojų nuspręs parduoti turimą būstą ir pirkti kitą, tai gali išauginti pasiūlą, pagerinti būsto rinkos cirkuliaciją. Vis dėlto vien mokestinis pokytis savaime rinkos neapvers – daug ką lemia ir kainos, palūkanų normos, gyventojų pajamos, bendras ekonominis fonas“, – komentuoja L.Žukovė.
Ekspertė atkreipia dėmesį, kad mokesčių požiūriu situacija skiriasi priklausomai nuo to, kiek laiko turtas buvo išlaikytas kaip nuosavybė.
„Šiandien pardavimo pelnas nebebus apmokestinamas, jei turtas bus išlaikytas ilgiau nei 5 metus. Visgi tais atvejais, kai būstas bus parduodamas anksčiau nei po 5 metų, mokesčiai progresyvės: pelnui bus taikomi skirtingi tarifai priklausomai nuo jo dydžio – nuo 15 proc. iki 32 proc.“, – teigia pašnekovė.
Naujas NT mokestis: ką svarbu žinoti?
Nuo š. m. sausio įsigaliojo ir NT mokesčio pakeitimai, kurie aktualūs tiek didesnės vertės būstą turintiems gyventojams, tiek tiems, kurie valdo daugiau nei vieną NT objektą. Pirmą kartą atnaujintą NT mokestį gyventojams reikės sumokėti 2027 metais.
Pagal naują tvarką, pagrindinis gyvenamasis būstas bus apmokestinamas tik tada, kai jo mokestinė vertė viršys 450 tūkst. eurų ribą (bendrasavininkų atveju ši riba gali siekti 900 tūkst. eurų), o konkretų tarifą – nuo 0,1 iki 1 proc. – nustato savivaldybės. Tuo metu visas kitas gyventojų NT bus apmokestinamas nuo 50 tūkst. eurų, taikant progresinius tarifus, priklausomai nuo turto vertės.
„Svarbu suprasti, kad NT savininkams 2026-ieji atneša ne tik palankesnį būsto pardavimo apmokestinimą, bet ir platesnį mokestinį kontekstą – įsigalioja NT mokesčio pakeitimai, kurie gali būti aktualūs didesnės vertės būstą turintiems gyventojams ar valdantiems papildomą turtą. Dėl to planuojant pardavimą ar būsto keitimą verta įsivertinti ne tik GPM aspektą, bet ir bendrą turimo turto struktūrą bei ilgalaikius kaštus“, – sako L.Žukovė.
Pardavimą planuokite strategiškai
Visgi sprendimą parduoti verčiau priimti įvertinus ne momentinę naudą, o ilgalaikes finansines pasekmes, ir kartais – pasitarus su specialistais, sako L.Žukovė.
„Būsto pardavimas yra ir finansinis sprendimas, kuris paveikia visą šeimos biudžetą. Įvertinkite turimos paskolos sąlygas, galimus ankstesnio grąžinimo kaštus, savo pajamų stabilumą, ateities planus bei tai, ar naują būstą pirksite iš karto. Taip lengviau išvengsite situacijų, kai pardavus būstą tenka skubiai ieškoti laikinos nuomos ar priimti neoptimalų sprendimą dėl naujo būsto“, – pataria ekspertė.
