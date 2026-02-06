„Juodai“ dienai taupo ne tik gyventojai, bet ir verslas: patarė, kaip šiuos pinigus įdarbinti neprarandant likvidumo

Kaip rodo viešai prieinami Lietuvos banko duomenys, praėjusių metų pabaigoje gyventojų indėliai finansų įstaigose sudarė 27,15 mlrd. eurų. Dauguma šių lėšų – net 19,075 mlrd. eurų (apie 70 proc.) sudarė vienadieniai indėliai, t. y. einamojoje sąskaitoje esantys pinigai, kuriuos galima išsiimti bet kuriuo metu. Dar prastesnė situacija žvelgiant į verslo finansus.
Lietuvos įmonės finansinėse įstaigose 2025 metų pabaigoje laikė 11,142 mlrd. eurų, iš kurių – 9,293 mlrd. eurų (apie 83 proc.) buvo einamojoje sąskaitoje.
Skaičiuojama, kad jei verslas už šias lėšas gautų bent pusės procento metines palūkanas, per metus jis bendrai savo biudžetą papildytų maždaug 46 mln. eurų. Blogiausia, kad nieko nedarant, šie pinigai tiesiog nuvertėja.
Visgi, kaip pastebi D. Bansevičienė, jau daugiau nei penkerius metus veikiančios Europos Centrinio Banko licencijuotos finansų įstaigos „SME Bank“ komercijos vadovė, yra nemažai priežasčių, kodėl verslas nesirenka tradicinių indėlių.
„Su vienadieniais indėliais dinamiškas verslas išlaiko likvidumą – galimybę bet kuriuo metu panaudoti savo turimus finansinius išteklius ir taip padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Tai itin aktualu, jei tai – smulkus ar vidutinis verslas, kuriam sunku prognozuoti savo pinigų srautus. Tuo metu turėti terminuotą indėlį, kurio sutartį galima nutraukti anksčiau laiko, nevilioja, nes tuomet prarandamos visos sukauptos palūkanos“, – aiškina pašnekovė.
Dažnas verslas „įdarbinti“ savo pinigų neketina tiesiog dėl žinių trūkumo: vyrauja nuostata, kad indėlis – tik ilgalaikis ir sudėtingas įsipareigojimas. Dar kitiems verslams, kurie turi sukaupę pakankamai lėšų einamojoje sąskaitoje, tiesiog pritrūksta motyvacijos įdarbinti savo pinigus.
Pinigus įdarbina per naktį
Norėdami įdarbinti savo lėšas, verslai Lietuvoje vis dažniau taiko lankstesnius, užsienyje jau įprastus sprendimus. Vienas tokių – vienos nakties indėliai, kuriuos siūlo dalis Lietuvoje veikiančių finansinių įstaigų.
Vien „SME Bank“ tokių, „Naktis+“ pasiūlymu besinaudojančių klientų, kurie uždirba iš savo sąskaitose laikomų lėšų, turi daugiau nei 1,5 tūkst.
„Toks sprendimas leidžia gauti palūkanas už lėšų likutį sąskaitoje ir užtikrinti savo lėšų likvidumą. Kitaip sakant, sąskaitoje laikomos lėšos bankui „paskolinamos“ nakčiai, o ryte įmonė jomis vėl gali laisvai disponuoti. Didžiausias privalumas, kad prireikus pinigų nereikia nutraukti sutarties ir prarasti palūkanų“, – aiškina D. Bansevičienė.
Prie paslaugos populiarumo prisideda ir tai, kad dažniausiai verslui įdarbinti banko sąskaitoje turimas savo lėšas yra itin paprasta. Pasirašius sutartį, palūkanos juridiniams asmenims pritaikomos automatiškai verslo sąskaitai, kurios likutis yra nuo 10 tūkst., o taikomos už kiekvieną dieną. Taip pat patrauklu tai, kad visos klientų sąskaitos yra apdraustos, o šiuo metu metinė palūkanų norma gali siekti net 1,6 procentą.
„Turbūt svarbiausia, kad tai puiki proga verslui pradėti naudotis finansiniais įrankiais ir įdarbinti savo turimas lėšas. Kadangi veikiame ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Suomijoje bei Nyderlanduose, puikiai matome, kaip platesnis finansinių įrankių naudojimas gali prisidėti prie didesnio verslo konkurencingumo. Svarbu, kad Lietuvoje matome vis didesnę verslo brandą – jis skaičiuoja ne tik tiesiogines išlaidas, bet ir prarastas galimybes“, – akcentuoja „SME Bank“ atstovė.