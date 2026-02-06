Gyventojai dalijasi pirmosiomis sausio šildymo sąskaitomis: mokesčių šuolis verčia žagtelti

Štai už šildymą 35 kv. m bute Kaišiadoryse teks pakloti 128,78 euro, kai gruodį už šią paslaugą mokėta 70,62 euro.
Feisbuko grupėse žmonės dalijasi, ką pamatė savo sąskaitose: už 52 kv. m. butą Kalvarijoje – vien už šildymą 179 eurai, kai gruodį buvo 80 eurų; Prienuose 65 kv. m buto šildymas kainavo 209,57 euro, kai mėnesį prieš tai – 103,92 euro; Kauno raj. gyventojas rašė gavęs kiek daugiau nei dvigubai didesnę sąskaitą nei buvo gruodį.
Kaip jau rašė naujienų portalas Lrytas, sausio duomenys leidžia manyti, kad šalčius lydėjęs itin didelis šilumos suvartojimas ir nuo metų pradžios padidintas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas reikšmingai padidino galutinę šildymo kainą. Šilumos tiekėjai pripažįsta, kad kai kuriais atvejais išlaidos už šildymą, palyginti su pernai sausiu, gali augti net iki dviejų kartų.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LTŠA) skelbia, kad sausio mėnesį dėl didesnio šalčio ir panaikintos PVM lengvatos šildymo sąskaitos gali išaugti iki 95 proc.: nuo 2026 m. sausio 1 d. Seimo sprendimu centralizuotai tiekiamam šildymui ir karštam vandeniui vietoje 9 proc. jau taikomas 21 proc. PVM tarifas.
Kam priklauso kompensacijos
Kai kurie gyventojai gali gauti kompensacijas, kurios palengvintų mokesčių už šilumą naštą.
Apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš per mėnesį mokesčius atskaičiavus gaunamų pajamų šeimai atimamas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui (nuo 2026 m. sausio 1 d. – 466 eurai), o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 3 VRP dydžiai (nuo 2026 m. sausio 1 d. – 699 eurai).
Į gaunamas pajamas neįskaičiuojama išmoka vaikui (vaiko pinigai), dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.).
Tai reiškia, kad kompensacija apskaičiuojama žmonėms palankesnėmis sąlygomis – nuo mažesnės gaunamų pajamų sumos.
Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų dažniausiai užtenka kreiptis vieną kartą per šildymo sezoną, o kompensacija skiriama visam šildymo sezonui.
Dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo galima kreiptis elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt arba tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę / seniūniją.
Gyventojai, norėdami sužinoti, ar jiems priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį, gali pasinaudoti www.spis.lt esančia būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.
Gavusius sąskaitas už sausį portalas Lrytas kviečia jomis dalintis ir siųsti verslas@lrytas.lt.