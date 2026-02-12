Vasario 16 d. pervedimai eurais (SEPA) ir kita valiuta į Lietuvoje ar užsienyje registruotus bankus nebus vykdomi. Pervedimai banko viduje ir momentiniai mokėjimai tarp bankų bus vykdomi įprasta tvarka.
Gyventojai, planuojantys atlikti mokėjimus, raginami tai padaryti iki vasario 13 d. 16 valandos. Visi mokėjimai, atlikti po šio laiko, gavėjus pasieks pirmą artimiausią darbo dieną po šventės – vasario 17 dieną.
Šventinę dieną interneto bankas ir bankomatai veiks įprasta tvarka – su mokėjimų vykdymo terminais galima susipažinti banko interneto svetainėje. Primenama, kad įprastiniai mokėjimai eurais (SEPA) ar kita valiuta į kitus bankus nėra vykdomi savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Taip pat keisis ir klientų konsultavimo centrų darbo laikas. Vasario 16-ąją klientų konsultavimo centrai nedirbs, išskyrus Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centrą, kuris klientus aptarnaus nuo 10 iki 21 valandos. Skambučių centras tą dieną nedirbs.
Jei banko nedarbo metu prireiktų užblokuoti mokėjimo kortelę, tai galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444.
Vasario 16 d. klientus aptarnaus SEB banko skyrius Vilniaus „Akropolyje“ (nuo 10 val. iki 16 val.). Visi kiti banko skyriai Lietuvoje tądien nedirbs, tačiau mokėjimai bus atliekami kaip įprastai.
„Artea“ bankas praneša, kad vasario 16 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, įprastu darbo laiku dirbs tik šie, prekybos centruose esantys banko skyriai: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“, Šiaulių „Tilžėje“ ir „Saulės mieste“. Visi kiti „Artea“ banko padaliniai nedirbs. Taip pat nedirbs ir nuotolinis klientų aptarnavimo centras.
Todėl bankas dar kartą primena, kad praradus mokėjimo kortelę, nedelsiant reikia skambinti +370 610 44447 ir ją blokuoti. Tai galite padaryti bet kuriuo paros metu, taip pat ir šventinėmis dienomis.
Vasario 16 d. „Artea“ banke bus vykdomi tik momentiniai mokėjimai į visų kredito įstaigų, prisijungusių prie momentinių mokėjimų sistemos, sąskaitas. SEPA ir kitų tipų tarpbankiniai kredito pervedimai, pateikti 2025 m. vasario 13 d. po 16 val., bus vykdomi vasario 17 d.
