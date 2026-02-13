VMI tikslina datą dėl pajamų deklaravimo: viskas, ką reikia žinoti

Tikslina datą
Kaip naujienų portalui Lrytas sako VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis, kasmet iki vasario 15 d. mokesčius išskaičiuojantys bei tretieji asmenys VMI turi pateikti duomenis apie gyventojams išmokėtas A ir B klasės pajamoms priskiriamas išmokas bei patirtas išlaidas.
„Tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena, tad duomenys turi būti pateikti iki šių metų vasario 17 d.“, – pabrėžia M. Endrijaitis.
Pasak jo, šiuo metu už 2025 metus pateiktos 86 756 galiojančios GPM311 deklaracijos.
Pagal šiuo metu turimus duomenis, t .y., individuali veikla, verslo liudijimai, NT pardavimai, privalančiųjų deklaruoti sąrašą sudaro 397 612 mokesčių mokėtojų.
Galima susigrąžinti permoką
Primename, kad jeigu gyventojas už praėjusius metus sumokėjo daugiau gyventojų pajamų mokesčio (GPM), nei priklauso, permoką jis susigrąžina pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
„Tinkamai ir laiku pateikta, teisingai užpildyta metinė pajamų mokesčio deklaracija automatiškai laikoma prašymu grąžinti permoką, todėl gyventojui papildomai teikti atskiro prašymo ar atlikti kitų veiksmų nereikia“, – patikina M.Endrijaitis.
Permokos suma pervedama į gyventojo deklaracijoje nurodytą banko sąskaitą iki tų metų liepos 31 d. Anot VMI, permokų grąžinimas vykdomas atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo deklaracijos pateikimo laiko.
Delspinigius ima skaičiuoti gana greitai
O štai jeigu metinėje GPM deklaracijoje apskaičiuojama, kad pajamų mokesčio sumokėta mažiau, nei priklauso (t. y. susidaro gyventojų pajamų mokesčio nepriemoka), šią deklaraciją reikia pateikti ir apskaičiuotą mokėtino GPM sumą sumokėti iki kitų kalendorinių metų gegužės 2 d.
„Laiku nesumokėjus GPM, delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po GPM sumokėjimo termino, t. y. nuo gegužės 3 d., ir skaičiuojami už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesumokėtos sumos“, – primena M.Endrijaitis.
Pildyti deklaracijas galima keliais būdais
Norintiems pasiruošti pajamų deklaravimui, VMI atstovas primena, kur galima susirasti visą reikalingą informaciją.
Greičiausias ir paprasčiausias būdas deklaruoti pajamas – prisijungti prie EDS per kompiuterį ar kitą išmanų įrenginį ir atsakius į kelis vedlio klausimus pateikti pajamų mokesčio deklaraciją. Išsamūs gidai, kaip pildyti pajamų deklaraciją pažingsniui, pateikiami VMI Youtube kanale.
Daugiau išsamios informacijos apie pajamų ir turto deklaravimą galite rasti VMI interneto svetainėje, skiltyje „Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu“.
Jei pildant deklaraciją, gyventojams kyla papildomų klausimų, jie gali kreiptis bendruoju VMI telefonu +370 5 260 5060. Pasirinkus deklaravimo temą deklaruoti pajamas padės VMI konsultantai.
Galima užsisakyti skambutį
Jei paskambinus mokesčių informacijos centro telefonu +370 5 260 5060 VMI konsultantai užimti, rekomenduojama pasinaudoti skambučio užsakymo paslauga, prisijungus prie Mano VMI pradžios lange pasirinkus konsultanto ikoną. VMI specialistas pats paskambins klientui nurodytu patogiu laiku ir suteiks reikiamą konsultaciją.
Jei gyventojai neturi galimybės pateikti deklaracijų elektroniniu būdu ar užpildyti jų telefonu su konsultantu, jie gali atvykti į VMI aptarnavimo padalinį tik iš anksto užsiregistravę vizitui.
