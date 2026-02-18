Nustėro pamatęs banko skirtą baudą: nemenką sumą iš sąskaitos nurėžė be jokio įspėjimo

Vadina banko savivale
Į naujienų portalą Lrytas kreipęsis skaitytojas Giedrius (tikras vardas redakcijai žinomas) sako, kad susidūrė su Lietuvoje veikiančio banko savivale. Jis dėsto, kad įvyko būsto refinansavimo sandoris ir po jo pamatė, jog bankas „Luminor“, iš kurio jis buvo paėmęs paskolą, iš jo sąskaitos nuskaičiavo net 888 Eur. Mokėjimo prierašas – „kiti paskolos mokesčiai“.
„Jokio suderinimo, paaiškinimo ar žinutės. Pradedu skambinti, žinoma iš karto banko atstovas atsakyti negali, kažką tikslina ir vėliau atsako, kad čia bauda, nes refinansavimo metu buvo fiksuotos palūkanos“, – situaciją smulkiau aiškina Giedrius.
Jis taip pat pažymi, kad jam skirtos „Luminor“ banko baudos teisėtumą vis dar aiškinasi, bet jam keista, kad bankas gali bet kada „be įspėjimo savintis klientų pinigus“.
„Po savo skambučių gavau ir pavėluotą laišką, kuriame nurodo, kad bus nuskaityti pinigai, kuriuos nuskaitė prieš kelias dienas“, – stebisi Giedrius.
„Luminor“ aiškina, kodėl skyrė baudą
Portalas Lrytas susisiekė su „Luminor“. Banko viešųjų ryšių vadovas Šarūnas Kubilius sutinka, kad 2025 m. vasarį įsigaliojusi supaprastinta refinansavimo tvarka suteikia klientams galimybę atnaujinti būsto paskolos sąlygas ar perkelti ją į kitą banką nepatiriant dalies administracinių nepatogumų. T. y. nėra taikomi sutarties mokesčiai, naujasis paskolos davėjas kompensuoja nepriklausomo turto vertinimo (jei būtina pateikti turto vertinimo ataskaitą) ir notaro bei viešojo registro išlaidas.
„Svarbu pastebėti, kad įstatymas numato, jog paskolų turėtojai gali be papildomų išlaidų refinansuoti savo būsto paskolą, jeigu nėra keičiamos esminės paskolos sąlygos. Tai apima likusią paskolos sumą, įkeičiamą turtą ir paskolos trukmę, taip pat, kai refinansuojama būsto paskola buvo suteikta su fiksuotąja palūkanų norma. Jeigu kurios nors iš šių sąlygų nesilaikoma arba paskolos gavėjas sąlygas nori keisti, jam gali tekti padengti dalį refinansavimo išlaidų“, – tvirtina Š. Kubilius.
Pasak jo, tokiais atvejais, apie visas galimas išlaidas klientai informuojami dar pirminių pokalbių su banku metu.
Tuo metu Lietuvos bankas (LB) primena, kad Giedrius bet kada į „Luminor“ gali kreiptis raštu su prašymu pateikti paaiškinimą dėl jų priimto sprendimo. „Jeigu bankas per 15 darbo dienų neatsakys arba atsakymas skaitytojo netenkins, jis galės kreiptis į LB dėl ginčo procedūros“, – nurodo LB.
refinansavimas Paskola bankas
