Ministerija įspėja apie įsisiautėjusius sukčius – nusitaikė į jūsų pinigus II pensijų pakopoje

Sukčių siunčiamuose laiškuose naudojamas neegzistuojančios Nacionalinės socialinės apsaugos sistemos pavadinimas, kuriama skubos ir svarbos iliuzija, pateikiamos nuorodos į fiktyvius interneto puslapius. Gyventojai šiuose apgaulinguose laiškuose raginami spausti nuorodas ir pateikti savo asmens ar prisijungimo duomenis.
Gyventojai raginami kritiškai vertinti tokius laiškus ir juos gavus visada atkreipti dėmesį į šiuos požymius:
įtartinas siuntėjo el. pašto adresas. Oficialios valstybės institucijos naudoja tik oficialius domenus (pvz., *@sodra.lt*, *@socmin.lt*, *@lrv.lt*). Sukčių laiškuose dažnai naudojami panašūs, bet netikri ar užsienio domenai;
neaiškios ar klaidinančios nuorodos. Nuorodos gali būti sutrumpintos, neatitikti oficialių institucijų svetainių adresų arba nukreipti į puslapius, neturinčius saugaus prisijungimo (https) ar oficialaus domeno;
skubos ir grėsmės akcentavimas. Teiginiai, kad „sprendimas dar nepatvirtintas“, „bus automatiškai pritaikytas mažiau naudingas modelis“ ar „turite skubiai patvirtinti“, yra tipinė sukčių taktika, siekiant paskatinti veikti neapgalvotai;
prašymas pateikti prisijungimo ar asmens duomenis. Valstybės institucijos niekada neprašo el. paštu pateikti slaptažodžių, prisijungimo kodų, banko duomenų ar kitų jautrių asmens duomenų;
institucijų atsakomybės neatitikimai. Informacija apie antrosios pensijų pakopos kaupimą teikiama per oficialias institucijų sistemas ir asmenines paskyras (pvz., per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui). Bendrinio pobūdžio laiškai su raginimu spausti išorinę nuorodą nėra įprasta praktika.
Kaip elgtis gavus įtartiną laišką?
Jokiu būdu nespauskite nuorodų ir neatidarykite priedų.
Neatskleiskite jokių asmens ar prisijungimo duomenų.
Patikrinkite informaciją tik oficialiuose institucijų tinklalapiuose, patys suvesdami adresą naršyklėje.
Apie sukčiavimo atvejį praneškite Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, užpildydami formą: https://www.nksc.lt/pranesti-svetaine.html, arba policijai.
Visa oficiali informacija apie antrosios pensijų kaupimo pakopą skelbiama tik per oficialius valstybės institucijų kanalus.