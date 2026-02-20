Ragina deklaracijų VMI dar neteikti: pasakė, kada tą padaryti būtų protingiausia

„Pajamų deklaravimas jau prasideda. Didžioji dalis duomenų jau pateikta, tačiau apie 4 proc. dar nepateikta. Gyventojams patartina atidžiai pasitikrinti ir įsitikinti, ar deklaracijose jau visi duomenys jau yra“, – LRT radijuje kalbėjo M. Endrijaitis.
„Iš 127 tūkst. asmenų – įmonių, įstaigų ir fizinių asmenų, privalėjusių pateikti duomenis, tai padarė jau daugiau kaip 110 tūkst. Tai yra įvairi informacija apie gyventojų gautas pajamas, darbo užmokestį, įvairias patirtas išlaidas – gyvybės draudimas, studijos įmokos ar įmokos į pensijų fondus. Matome, kad dauguma tiekėjų informaciją pateikė, bet dar neturime visiškai pilnos informacijos apie patirtas išlaidas“, – teigė VMI viršininko pavaduotojas.
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentė Daiva Čibirienė tuo metu ragino gyventojus deklaracijų dabar dar nepateikinėti, nes, jos vertinimu, vis dar gali trūkti daugiau nei 4 proc. duomenų.
„Duomenų nepateikta ne 4 proc., o žymiai daugiau. VMI negali žinoti tikslių skaičių, kiek duomenų nepateikta, kadangi yra tam tikros išmokos, dėl kurių VMI neturi instrumentų ir negali pasakyti, ar duomenys apie jas pateiktos, ar ne“, – tikino D. Čibirienė.
Anot jos, išskirtinai daug duomenų gali trūkti apie žmonių, dirbančių pagal verslo liudijimus, pajamas.
„Labai daug išmokų pagal verslo liudijimus tiesiog gali būti nepraneštos dėl VMI sistemos trikdžių, kurie vyko paskutiniu metu. Sistema neleisdavo pateikti deklaracijos, jei ten deklaruota bent viena išmoka pagal verslo liudijimą, nes VMI jos nepripažino. Buhalteriai tokiu atveju tiesiog ištrindavo tą išmoką pagal verslo liudijimą ir pateikdavo deklaraciją, kur iš tikrųjų nėra visų gyventojų pajamų“, – teigė LBAA prezidentė.
„Mes rekomenduojame gyventojams dar nežiūrėti į savo deklaracijas kaip į paskutinę versiją, nes deklaravimo procesas nėra pasibaigęs. Ne dėl buhalterių kaltės, o dėl techninių dalykų, dėl VMI sistemos trikdžių“, – sakė D. Čibirienė.
M. Endrijaitis teigė, kad, nors „Mano VMI“ sistema susiduria su techniniais trikdžiais, kartu tikino, jog „Elektroninio deklaravimo sistema“ (EDS) problemų šiuo metu nepatiria.
„Kalbant apie trikdžius, žinoma, kad pasitaiko tam tikrų „Mano VMI“ sistemos strigimų, kai vyksta jos atnaujinimai ir yra diegiami nauji saugos ar kiti techniniai parametrai. Kolegos dirba, kad sistemos nestrigtų. Kiek tikriname, EDS trikdžių šiuo metu nėra ir mes šiemet labai stengiamės, kad jų nebūtų“, – tikino VMI vadovo pavaduotojas.
Jo manymu, geriausias laikas pateikti savo turto ir pajamų deklaracijas būtų balandžio mėnuo.
„Laiko dar pateikti deklaracijas yra iki gegužės 4 d., dar keli mėnesiai. Laiko tikrai pakankamai, tai būtų galima padaryti, pavyzdžiui, per balandžio mėnesį“, – pridūrė M. Endrijaitis.
Už deklaracijų ar kitų dokumentų pavėluotą pateikimą ar nepateikimą VMI gali būti pritaikyta ir administracinė atsakomybė.