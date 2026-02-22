11 milijonų laimėjęs estas grasina bado streiku: negauna beveik pusės laimėjimo

Sausio 19 d. televizija transliavo laidos „Kuuuurija“ sezono atidarymo reklaminį epizodą. Jame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vyrui, kurio gyvenimas pasikeitė per vieną naktį – jis laimėjo beveik 11 milijonų eurų.
Laimėjo aukso puodą, bet visų pinigų dar negavo
Estijos žiniasklaidoje rašoma, kad praėjusių metų sausį Estijoje buvo laimėtas didžiausias visų laikų internetinio kazino aukso puodas – 11 mln. eurų.
Ekonomistas įspėja – didinti PVM yra privaloma: „Paskui nusigraušime nagus“
Pažymima, kad nugalėtojas, 49 metų vyras iš Talino, tai padarė vos su keturių eurų statymu. Tačiau jo istorija nėra tik pasaka apie tapimą milijonieriumi per naktį, nes banke vis dar įstrigęs beveik pusė laimėjimo.
Shortl.ee nurodo, kad maždaug 5 mln. eurų iš laimėjimo tebėra įšaldyti jo banko sąskaitoje dėl vykstančio tyrimo dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo.
Susiję straipsniai
Nuo laimėjimo pradžios iki šiol neatgavęs dalies laimėtų pinigų M. Nommikas ėmė grasinti bado streiku.
„Aš skelbsiu bado streiką, kol atgausiu pinigus!“, – pareiškė jis.