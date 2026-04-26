Audito komitetas prašo prokurorų įvertinti teritorijų išminavimo paslaugų pirkimą iš įmonės „Taiklu“

Šį sprendimą komiteto nariai trečiadienį vykusio posėdžio metu priėmė bendru sutarimu.
„Numatoma kreiptis į Generalinę prokuratūrą, prašant įvertinti išvadoje pateiktus faktus ir aplinkybes bei abiejų šalių veiksmus – veikimą ar neveikimą – vykdant išminavimo paslaugų pirkimą ir jo pagrindu sudarytą sutartį dėl galimai nusikalstamų veikų vykdymo“, – trečiadienį vykusiame komiteto posėdyje teigė jo pirmininkas Artūras Skardžius.
Anot jo, į teisėsaugą žadama kreiptis susipažinus su VPT išvada. Kaip skelbė portalas „Delfi“, KRC neskelbiamų derybų būdu 2023 m. vasarą iš „Taiklu“ už 1,3 mln. eurų įsigijo išminavimo paslaugą, tačiau viešųjų pirkimų portale šios sutarties nėra paskelbęs.
Portalo teigimu, VPT nustatė, kad įmonės pasiūlytos kainos buvo neįprastai mažos – ji siūlė 876 eurų už hektarą įkainį, kai rinkos vidurkis už tokius darbus tuo metu siekė 3,3 tūkst. eurų.
Komitetas atkreipė dėmesį į detales, esą neskelbiamų derybų būdų vykdytai atrankai taikyti nevienodi tiekėjų atrankos principai.
Kaip teigė A. Skardžius, „Taiklu“ vienintelis iš tiekėjų neturėjo pirkimo dokumentuose nurodytos reikiamos kvalifikacijos sprogmenų paieškos paslaugai teikti, įmonės pasiūlyta neįprastai maža kaina neatitiko tuo metu vyravusių tokio tipo paslaugų rinkos kainų ir skyrėsi beveik keturis kartus.
Taip pat atkreiptas dėmesys į, pasak jo, neteisėtai pakeistą sutartį, dėl ko „Taiklu“ nereikėjo mokėti delspinigių už sutarties terminų nevykdymą, netinkamai vykdytą sutarties priežiūrą. A. Skardžius tvirtino, kad, VPT teigimu, taip pat turėjo būti atliekama nauja pirkimo procedūra.
Taip pat komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad, kaip skelbia „Delfi“, praėjusių metų pabaigoje paaiškėjo, jog Karo policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl pirkimo, kuriuo iš tos pačios įmonės buvo įsigytos kelmų frezavimo darbų paslaugos Rūdninkų poligone. Šis tyrimas pradėtas Krašto apsaugos ministerijai (KAM) kreipusis į prokurorus.
Portalo teigimu, tyrimas atliekamas pirkimą vykdžiusio Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro (KRC) darbuotojų atžvilgiu. Skelbiama, kad yra aiškinamasi dėl po sutarties pasirašymo sudaryto papildomo susitarimo, kuris padidino kainą 830 tūkst. eurų, taip pat įtariamas dokumentų klastojimas.
„Atkreipiant dėmesį, kad yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl tos pačios perkančiosios organizacijos atsakingų pareigūnų galimai nusikalstamų veiksmų, vykdant viešąjį pirkimą Rūdininkų poligono teritorijoje esančių kelmų frezavimo paslaugų pirkimo ir jo pagrindu sudarytos sutarties ir susitarimo su tuo pačiu tiekėju „Taiklu“ sudarymo aplinkybių, kas kelia pagrįstų abejonių dėl galimai sisteminio šalių veikimo“, – kalbėjo A. Skardžius.
Taip pat komiteto nariai nusprendė pakartotinai paraginti Krašto apsaugos ministeriją (KAM) imtis visų reikalingų priemonių, „užtikrinančių, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (...), prekės, paslaugos ir darbai, išskyrus išimtinius ir objektyviai pagrįstus atvejus, nebūtų įsigyjami iš tarpininkavimo veiklą vykdančių tiekėjų“.
Kaip skelbė „Delfi“, kelmų frezavimo darbų pirkimą išanalizavusi VPT savo išvadoje paskelbė, kad KRC pasirašius darbų sutartį su įmone „Taiklu“, buvo sudarytas dar vienas susitarimas dėl darbų už papildomus 830 tūkst. eurų.
„Taiklu“ kreipėsi į KRC nurodydama, kad poligono teritorijoje yra daugiau probleminių vietų, nei buvo numatyta dokumentuose. Šioms problemoms aiškintis KRC sudarė specialią komisiją, kuri turėjo ištyrinėti šiuos plotus. Visgi vėliau Krašto apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrius nustatė, kad probleminių plotų skaičiavimai nebuvo pagrįsti objektyviais duomenimis.
Galiausiai VPT konstatavo, kad įmonė nesuteikė visų paslaugų tiek pirminiame sutarties dokumente nurodytoje teritorijoje, tiek vėliau esą nustatytuose probleminiuose plotuose.
Portalui Generalinės prokuratūros atstovė spaudai Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė nurodė, kad tyrimas dėl dokumentų klastojimo ir tarnybos pareigų neatlikimo yra tęsiamas, renkami jam reikšmingi duomenys.
