Dauguma vokiečių mano, kad valstybinės pensijos nepakaks

„Civey“ apklausa, atlikta Vokietijos socialinės asociacijos užsakymu, parodė, kad 82 % respondentų abejoja, jog galės išlaikyti savo gyvenimo lygį vien iš valstybės mokamos pensijos, o 11 % mano, kad jų būsima pensija bus pakankama.
Apklausa buvo atlikta nuo kovo 24 d. iki balandžio 8 d., dar prieš Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui pareiškiant, kad valstybinė pensijų sistema geriausiu atveju užtikrins tik bazinį aprūpinimą senatvėje. Tai iš naujo įžiebė diskusijas apie valstybinių pensijų ateitį.
Daugiau nei pusė respondentų (54 %) teigė neturintys pakankamai nuosavų lėšų pasirūpinti savo senatve, o 30 % sakė, kad santaupų pakanka.
Diskusijose Vokietijoje apie valstybinę pensijų sistemą nuolat keliamas klausimas, ar valstybės tarnautojai turėtų pradėti mokėti į šią sistemą. Apklausa parodė, kad 87 % respondentų tam visiškai arba iš dalies pritaria.
„Civey“ apklausų institutas apklausė 2 500 18 metų ir vyresnių Vokietijos gyventojų. Pensininkai, valstybės tarnautojai ir savarankiškai dirbantys asmenys nebuvo įtraukti.
Prieš savaitę F. Merzas sukėlė pasipiktinimą pareiškęs, kad dabartinė valstybinė pensijų sistema viena pati „geriausiu atveju liks tik bazinio aprūpinimo priemonė senatvėje“, tačiau nebebus pakankama gyvenimo lygiui išlaikyti.
Vis dėlto šeštadienį jis Marburge vykusioje Krikščionių demokratų darbuotojų asociacijos (CDA) konferencijoje teigė, kad jam valstybinė senatvės pensija išliks pensijų sistemos pagrindu, kurio jis nenori riboti.
F. Merzas vadovauja konservatyviajai Krikščionių demokratų sąjungos partijai.