VerslasMano pinigai

Dauguma vokiečių mano, kad valstybinės pensijos nepakaks

2026 m. balandžio 26 d. 20:39
Daugiau nei trys ketvirtadaliai Vokietijos gyventojų mano, kad valstybinės pensijos nepakaks išlaikyti dabartinį gyvenimo lygį senatvėje, rodo sekmadienį laikraščio „Bild“ paskelbta apklausa.
Daugiau nuotraukų (3)
„Civey“ apklausa, atlikta Vokietijos socialinės asociacijos užsakymu, parodė, kad 82 % respondentų abejoja, jog galės išlaikyti savo gyvenimo lygį vien iš valstybės mokamos pensijos, o 11 % mano, kad jų būsima pensija bus pakankama.
Apklausa buvo atlikta nuo kovo 24 d. iki balandžio 8 d., dar prieš Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui pareiškiant, kad valstybinė pensijų sistema geriausiu atveju užtikrins tik bazinį aprūpinimą senatvėje. Tai iš naujo įžiebė diskusijas apie valstybinių pensijų ateitį.
Daugiau nei pusė respondentų (54 %) teigė neturintys pakankamai nuosavų lėšų pasirūpinti savo senatve, o 30 % sakė, kad santaupų pakanka.
Diskusijose Vokietijoje apie valstybinę pensijų sistemą nuolat keliamas klausimas, ar valstybės tarnautojai turėtų pradėti mokėti į šią sistemą. Apklausa parodė, kad 87 % respondentų tam visiškai arba iš dalies pritaria.
„Civey“ apklausų institutas apklausė 2 500 18 metų ir vyresnių Vokietijos gyventojų. Pensininkai, valstybės tarnautojai ir savarankiškai dirbantys asmenys nebuvo įtraukti.
Prieš savaitę F. Merzas sukėlė pasipiktinimą pareiškęs, kad dabartinė valstybinė pensijų sistema viena pati „geriausiu atveju liks tik bazinio aprūpinimo priemonė senatvėje“, tačiau nebebus pakankama gyvenimo lygiui išlaikyti.
Vis dėlto šeštadienį jis Marburge vykusioje Krikščionių demokratų darbuotojų asociacijos (CDA) konferencijoje teigė, kad jam valstybinė senatvės pensija išliks pensijų sistemos pagrindu, kurio jis nenori riboti.
F. Merzas vadovauja konservatyviajai Krikščionių demokratų sąjungos partijai.
VokietijaPensijoseurai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.