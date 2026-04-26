Ką rinktumėtės: ketvirtį amžiaus be atostogų ar pusę milijono eurų? Štai kaip nutiko britui

1996-aisiais nekilnojamojo turto valdytoju britų bendrovėje „Sabtina“ įsidarbinęs Mossadekas Ageli netrukus suvokė tapęs nepakeičiamas.
Jis kartu su asistentu įmonėje buvo vieninteliai, dirbantys visą darbo dieną be jokių atostogų, kadangi jų buvimas darbe buvo būtinas.
Po poros metų supratęs, kad atostogų taip ir nematys, vyras su bendrove susitarė, kad jam bus išmokėtas atlyginimas už nepanaudotas poilsio dienas.
„Noriu dirbti".
Du kartus britas sulaukė išmokų po keliolika tūkstančių svarų, tačiau tai buvo viskas.
2022-aisiais jis buvo atleistas neva už netinkamą elgesį.
Tuo metu bendrovė jam buvo skolinga net už 827 nepanaudotas atostogų dienas, tačiau nesutiko išmokėti šių pinigų.
Vyrui neliko kito kelio, tik kreiptis į teismą. Ir galiausiai žmogus išgirdo sprendimą – įmonė turi sumokėti jam 392 tūkst. svarų, arba beveik 450 tūkst. eurų.
Negana to, teismas priteisė jam dar ir 105 tūkst. svarų kompensaciją už neteisėtą atleidimą.