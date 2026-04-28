Atgavote pinigus iš pensijų fondų? Staigmena: socialinių išmokų galite ir nesulaukti

Lazdijų rajono savivaldybės administracija primena, kad gyventojai, gaunantys piniginę socialinę paramą, per 1 mėnesį privalo pranešti apie bet kokius finansinės padėties pasikeitimus ar naujas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paramai ar jos dydžiui.
„Svarbu: jei gavote išmoką iš pensijų kaupimo bendrovės ir tuo pačiu metu gaunate socialinę paramą ar socialines paslaugas, apie tai taip pat per 1 mėnesį turite informuoti savo seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių pagal deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą.
Svarbu žinoti, kad iš pensijų kaupimo bendrovių gauti pinigai yra laikomi asmens ar šeimos pajamomis ir turtu, todėl jie vertinami sprendžiant, ar priklauso socialinė parama, koks jos dydis ir kokios yra galimybės gauti socialines paslaugas“, – skelbia Lazdijų rajono savivaldybė.
J. Zailskienė, L. Kukuraitis, Ž. Simonaitytė: kaip neištaškyti būsimos pensijos?
Jos teigimu, apie pensijų kaupimo bendrovių išmokas pranešti nereikia tik dviem atvejais: jei jos gautos sergant sunkia liga, kuri yra patvirtintame ligų sąraše; jei asmeniui paskirta paliatyvioji pagalba arba jei nustatytas 70 proc. ar didesnis netektas dalyvumas.
Kaip portalui Lrytas.lt sakė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė, reikia skirti dvi pajamų rūšis: tas, kurios deklaruojamos skaičiuojant mokesčius, ir tas, kurios skaičiuojamos sprendžiant dėl socialinės paramos.
„Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruoti apie lėšas, atsiimtas iš II pakopos pensijų fondų, nereikia.
Tačiau savivaldybėms reikia deklaruoti tiek turimą turtą, tiek lėšas sąskaitose. Pagal tai jos sprendžia, ar priklauso gyventojui kokia nors parama arba kompensacija, ar ne.
Teisės aktai leidžia tai įvertinti, o savivaldybės turi laisvės mažinti lengvatas, pavyzdžiui, tiems, kurie turi nekilnojamojo turto. Su pensijų fondų pinigais irgi gali būti panašiai. Tai visai logiška“, – sakė D. Čibirienė.
